Три страны объяснили бойкот встречи с делегацией Донбасса в ООН

Постпредства США, Великобритании и Эстонии объяснили, почему не приняли участие в инициированной Россией встрече с представителями Донбасса в Совбезе ООН. Их заявление опубликовано на сайте американского представительства.

«Эта встреча была явной попыткой представить ложный и вводящий в заблуждение сюжет, касающийся конфликта на востоке Украины», — говорится в тексте.

Как отметили три государства, они категорически отвергают тезис Москвы о том, что она действует как посредник во внутриукраинском конфликте.

Они также подтвердили необходимость соблюдения Минских соглашений и выразили приверженность мирному урегулированию «при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о намерении ряда стран бойкотировать неформальную встречу в СБ ООН с участием представителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Постпред России Василий Небензя в ходе мероприятия отметил, что это поднимает вопросы о целесообразности проведения новых саммитов нормандского формата.