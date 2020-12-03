Три страны объяснили бойкот встречи с делегацией Донбасса в ООН
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«Эта встреча была явной попыткой представить ложный и вводящий в заблуждение сюжет, касающийся конфликта на востоке Украины», — говорится в тексте.
Как отметили три государства, они категорически отвергают тезис Москвы о том, что она действует как посредник во внутриукраинском конфликте.
Они также подтвердили необходимость соблюдения Минских соглашений и выразили приверженность мирному урегулированию «при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины».
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о намерении ряда стран бойкотировать неформальную встречу в СБ ООН с участием представителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Постпред России Василий Небензя в ходе мероприятия отметил, что это поднимает вопросы о целесообразности проведения новых саммитов нормандского формата.