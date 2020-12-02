Небензя усомнился в целесообразности новых нормандских саммитов
- Reuters
Об этом он сказал в ходе неформальной встречи Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, посвящённой выполнению Минских соглашений.
В заседании, проходящем по инициативе России, участвовали представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Как передаёт РИА Новости, представители Украины, Франции и Германии пытались блокировать проведение заседания и отказались в нём участвовать.
По словам Небензи, это компрометирует роль Берлина и Парижа как посредников в решении украинского кризиса.
«Они больше заботятся о том, как покрывать украинские власти. Это поднимает вопросы о целесообразности проведения новых саммитов нормандского формата», — заявил он.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен бойкотировать встречу СБ ООН с участием ЛНР и ДНР.