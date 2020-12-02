Небензя усомнился в целесообразности новых нормандских саммитов

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что поведение представителей Франции и Германии в ООН поднимает вопрос о целесообразности новых саммитов в нормандском формате.
Небензя усомнился в целесообразности новых нормандских саммитов
  • Reuters

Об этом он сказал в ходе неформальной встречи Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, посвящённой выполнению Минских соглашений.

В заседании, проходящем по инициативе России, участвовали представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. 

Как передаёт РИА Новости, представители Украины, Франции и Германии пытались блокировать проведение заседания и отказались в нём участвовать. 

По словам Небензи, это компрометирует роль Берлина и Парижа как посредников в решении украинского кризиса.

«Они больше заботятся о том, как покрывать украинские власти. Это поднимает вопросы о целесообразности проведения новых саммитов нормандского формата», — заявил он. 

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен бойкотировать встречу СБ ООН с участием ЛНР и ДНР.

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