Украина намерена бойкотировать встречу СБ ООН с участием ЛНР и ДНР

Украина будет бойкотировать неформальную встречу СБ ООН, в которой ожидается участие представителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской независимых республик. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Заседание (Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа») будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединённое Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме России, страны-участницы ОБСЕ, которые входят сегодня в Совбез», — сказал министр «Укринформу».

По его словам, мероприятие также не будет транслироваться на официальных ресурсах ООН.

«Это чёткий ответ на попытки России манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды», — добавил Кулеба.

В мае постоянное представительство России при ООН сообщило, что Украина, Великобритания, США и Эстония не приняли участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвящённом ситуации в Крыму.