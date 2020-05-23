Украинская делегация не явилась на заседание СБ ООН по Крыму

Российское потспредство при ООН сообщило, что представители Украины, Великобритании, США и Эстонии не приняли участие в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, которое было посвящено ситуации в Крыму.

«Мы сожалеем, что наши украинские коллеги так и не решились участвовать в нашей формуле Арриа 21 мая», — говорится в сообщении постпредства.

В постпредстве отметили, что были готовы предоставить представителям Украины площадку для диалога с жителями Крыма.

«Не почтили своим присутствием нашу встречу и представители Великобритании, США и Эстонии», — указано в тексте.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по формуле Арриа прокомментировал события в Крыму, произошедшие в 2014 году.