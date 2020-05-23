Украинская делегация не явилась на заседание СБ ООН по Крыму

Короткая ссылка
Российское потспредство при ООН сообщило, что представители Украины, Великобритании, США и Эстонии не приняли участие в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, которое было посвящено ситуации в Крыму.

«Мы сожалеем, что наши украинские коллеги так и не решились участвовать в нашей формуле Арриа 21 мая», — говорится в сообщении постпредства.

В постпредстве отметили, что были готовы предоставить представителям Украины площадку для диалога с жителями Крыма.

«Не почтили своим присутствием нашу встречу и представители Великобритании, США и Эстонии», — указано в тексте.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по формуле Арриа прокомментировал события в Крыму, произошедшие в 2014 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить