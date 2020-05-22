Небензя назвал отправную точку произошедших в 2014 году событий в Крыму

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по формуле Арриа прокомментировал события в Крыму, произошедшие в 2014 году.

Как пишет РИА Новости, заседание было посвящено ситуации в Крыму.

Заседания по формуле Арриа не относятся напрямую к мероприятиям Совета Безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.

По словам Небензи, для того, чтобы понять, что произошло в Крыму и почему состоялся референдум, следует понимать, что этому предшествовало.

«К сожалению, украинцам некого винить, кроме себя, потому что они открыли путь к этому референдуму в 2014 году», — добавил он.

Постпред напомнил, что гарантами соглашения, которое заключили бывший президент Украины Виктор Янукович и оппозиция, были главы МИД Германии, Франции и Польши.

«И эти гарантии были нарушены на следующий же день оппозицией, которая просто захватила власть в Киеве и заставила Януковича бежать, потому что была угроза его жизни», — заявил Небензя.

Он отметил, что «это была отправная точка того, что произошло в Крыму».

«Если бы этого не произошло в Киеве в 2014 году, ситуация была бы другой и Крым сегодня был бы там, где он был до 2014 года», — сказал Небензя.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.

В частности, одной из тактических задач он назвал сохранение темы Крыма на «стратегической повестке дня».

В феврале пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского о праздновании «Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя», заявил, что Россия с такой формулировкой категорически не согласна и считает, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма.

Он отметил, что лучшую реакцию на данное заявление могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной решения Крыма воссоединиться с Россией, и напомнят предысторию событий.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.