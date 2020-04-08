Песков оценил мнение экс-послов США о шансе на «возвращение» Крыма

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания NPR, в которой экс-послы США в Киеве высказались о возможности «возвращения» Крыма Украине в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Это совершенно, скажем так... точка зрения нереалистичная, во многом даже абсурдная», — заявил Песков.

По его словам, «что касается Крыма, то там вообще вопрос «если» — ни «если», ни «когда» — не стоит».

Он подчеркнул, что Крым — это часть России.

Ранее три экс-посла США в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в публикации издания NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса как возможностью для оказания давления на Россию и «возвращения» Крыма Украине.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.