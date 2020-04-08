В Госдуме оценили мнение экс-послов США о шансе на «возвращение» Крыма
- РИА Новости
«Сразу хочется вспомнить расхожее выражение, немного его перефразируя: не всех вирус обошёл стороной! Начнём с того, что представители страны, которая сегодня находится на первом месте по количеству заболевших коронавирусом, дают советы другим странам о том, как им бороться с пандемией и какие «выгоды» из этого извлекать», — отметил депутат.
По его словам, единственное, с чем можно согласиться из всего предложенного, так это с тем, что на Украине «давно пора остановить кровопролитие», и этот призыв, как подчеркнул парламентарий, нужно направить в Киев.
Ранее три экс-посла США в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в публикации издания NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса как возможностью для оказания давления на Россию и «возвращения» Крыма Украине.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.