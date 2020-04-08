В Совфеде оценили мнение экс-послов США о шансе на «возвращение» Крыма
- РИА Новости
«Они делают какие-то алогичные выводы. Различные предложения, заявления, которые касаются Крыма, вообще не вписываются в логику сегодняшнего дня и в ситуацию, которая складываются. Каким образом Крым может вернуться в связи с пандемией, я вообще даже не могу себе представить», — пояснил Цеков.
По словам парламентария, экс-послы США должны быть больше озабочены тем, что происходит в их стране.
Ранее три экс-посла США в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в публикации издания NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса как возможностью для оказания давления на Россию и «возвращения» Крыма Украине.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.