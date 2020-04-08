В Совфеде оценили мнение экс-послов США о шансе на «возвращение» Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT публикацию издания NPR, в которой экс-послы США в Киеве высказались о возможности «возвращения» Крыма Украине в связи с пандемией коронавируса.

«Они делают какие-то алогичные выводы. Различные предложения, заявления, которые касаются Крыма, вообще не вписываются в логику сегодняшнего дня и в ситуацию, которая складываются. Каким образом Крым может вернуться в связи с пандемией, я вообще даже не могу себе представить», — пояснил Цеков.

По словам парламентария, экс-послы США должны быть больше озабочены тем, что происходит в их стране.

Ранее три экс-посла США в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в публикации издания NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса как возможностью для оказания давления на Россию и «возвращения» Крыма Украине.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.