План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.

Как пишет «Интерфакс-Украина», план называется «Голос разума: Стратегия холодной деоккупации» и состоит из восьми этапов.

Срок реализации — около семи лет, по прошествии этого времени в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны состояться первые местные выборы.

В тексте документа указано, что при идеальных условиях это может произойти и за четыре года.

Стратегия подразумевает полное прекращение огня на линии соприкосновения на срок минимум шесть месяцев, создание демилитаризованной зоны шириной 2,5 километра, начало разоружения, создание временной международной администрации под эгидой ООН или ОБСЕ, а также полное разминирование неподконтрольных территорий.

Также в плане говорится о «демонтаже квазигосударственных институций так называемых Л/ДНР».

В стратегии отмечается, что власть и граница Украины и Российской Федерации должны перейти под контроль временной международной администрации.

После года управления ОРДЛО международная миссия передаёт полномочия временной украинской администрации.

Затем «на освобождённых территориях должны произойти первые выборы в органы местного самоуправления».

Восьмой пункт стратегии предполагает включение в повестку дня нормандского формата вопроса «освобождения» Крыма.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс может вернуться под украинский контроль самостоятельно, а в случае с Крымом нужна «другая схема». Бывший президент уточнил, что необходимо продвигать идею мира, что сейчас и делает действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.