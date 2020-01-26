Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс может вернутся под украинский контроль самостоятельно, а в случае с Крымом нужна «другая схема».

«Я верю в то, что Донбасс может сам вернуться в Украину с помощью мирового сообщества», — цитирует РИА Новости Кравчука.

Бывший президент уточнил, что необходимо продвигать идею мира, что сейчас и делает действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Кравчук также заявил, что Крым на данный момент находится «в системе российских отношений», поэтому в этом вопросе будет «другая схема».

Ранее Леонид Кравчук в эфире телеканала ZIK заявил, что в настоящий момент страна разделена на три части с разными интересами.