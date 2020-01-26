Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
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«Я верю в то, что Донбасс может сам вернуться в Украину с помощью мирового сообщества», — цитирует РИА Новости Кравчука.
Бывший президент уточнил, что необходимо продвигать идею мира, что сейчас и делает действующий президент Украины Владимир Зеленский.
Кравчук также заявил, что Крым на данный момент находится «в системе российских отношений», поэтому в этом вопросе будет «другая схема».
Ранее Леонид Кравчук в эфире телеканала ZIK заявил, что в настоящий момент страна разделена на три части с разными интересами.