Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса

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Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс может вернутся под украинский контроль самостоятельно, а в случае с Крымом нужна «другая схема».
Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
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«Я верю в то, что Донбасс может сам вернуться в Украину с помощью мирового сообщества», — цитирует РИА Новости Кравчука.

Бывший президент уточнил, что необходимо продвигать идею мира, что сейчас и делает действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Кравчук также заявил, что Крым на данный момент находится «в системе российских отношений», поэтому в этом вопросе будет «другая схема».

Ранее Леонид Кравчук в эфире телеканала ZIK заявил, что в настоящий момент страна разделена на три части с разными интересами.

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