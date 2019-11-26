Кравчук прокомментировал предложение Сенцова вернуть Украине ядерное оружие

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Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН прокомментировал сообщение, что осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов в Европарламенте предложил вернуть украинской стороне ядерное оружие.
Кравчук прокомментировал предложение Сенцова вернуть Украине ядерное оружие
  • РИА Новости

«То, что говорит Сенцов, не имеет под собой никакой правовой базы. Украина вывезла со своей территории ядерное оружие в соответствии с международными договорённостями», — заявил он.

По его словам, в настоящее время можно говорить о том, выполняются ли Будапештские соглашения, подписанные США, Россией, Украиной и Великобританией, к которым впоследствии присоединились Франция и Китай.

Кроме того, Кравчук отметил, что сохранить собственный ядерный потенциал Киеву было бы сложно.

Ранее сообщалось, что во время совместного заседания трёх комитетов Европарламента в Страсбурге Сенцов отметил, что не понимает сути формулы Штайнмайера, Минских соглашений, а также нормандского формата и не желает даже попытаться понять.

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