В Раде назвали план Б Зеленского «планом Г»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что план Б Зеленского в реальности является «планом Г».

Об этом сообщает «112 Украина».

«Вы знаете, президент только что сказал, что у него есть план Б. Я всё время слышал про этот план Б, но не знал, в чём суть этого плана. Но сейчас Зеленский сказал, у него есть план Б и заключается он в следующем (я цитирую президента): «Оставить всё как есть». Вы знаете, это не план Б, это план Г», — сказал он.

По его словам, без мира на Украине не будет развиваться экономика, а тарифы сохранятся на нынешнем уровне.

«Без мира нашей страны не будет, без мира не будет экономики, без мира не будет нормальных тарифов. Мир нужен, чтоб развиваться», — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что рассчитывает на план А по урегулированию конфликта в Донбассе. При этом он говорил о наличии у него плана Б и подчёркивал, что его «план Б не состоит в том, чтобы всё оставалось так, как сейчас».

В октябре глава Украины сообщил о наличии у Киева плана Б по Донбассу, но не стал раскрывать детали.