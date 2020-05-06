Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма
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«У меня есть диалог с нашим представителем президента в Автономной республике Крым Антоном Кореневичем на эту тему, и мы как раз разрабатываем стратегию, концепцию, видение оккупированного Крыма», — заявил Кулеба.
В частности, одной из тактических задач он назвал сохранение темы Крыма на «стратегической повестке дня».
«Вторая — как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма», — добавил украинский министр иностранных дел.
Кроме того, ещё одной задачей Кулеба считает поиск дополнительных международных инструментов давления на Россию.
«А стратегическая задача — это как Крым будет возвращён на Украину... Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчёт», — заключил глава МИД Украины.
Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заочно предложил бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру заключить пари на «возвращение» Украине Крыма.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.