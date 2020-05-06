Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «НВ» рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.

«У меня есть диалог с нашим представителем президента в Автономной республике Крым Антоном Кореневичем на эту тему, и мы как раз разрабатываем стратегию, концепцию, видение оккупированного Крыма», — заявил Кулеба.

В частности, одной из тактических задач он назвал сохранение темы Крыма на «стратегической повестке дня».

«Вторая — как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма», — добавил украинский министр иностранных дел.

Кроме того, ещё одной задачей Кулеба считает поиск дополнительных международных инструментов давления на Россию.

«А стратегическая задача — это как Крым будет возвращён на Украину... Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчёт», — заключил глава МИД Украины.

Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заочно предложил бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру заключить пари на «возвращение» Украине Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.