Посол Украины в Германии предложил пари на «возвращение» Крыма

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заочно предложил бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру заключить пари на «возвращение» Украине Крыма.

Мельник назвал «бесстыдными» заявления Шрёдера в интервью Tagesspiegel о том, что «ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине».



По мнению украинского посла, «возвращение» Крыма Украине так же «очевидно, как и то, что солнце встаёт на Востоке и садится на Западе».

«Хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: ещё при его жизни Крым непременно вернётся в лоно матери—Украины», — заявил он в интервью агентству «Укринформ».

Ранее Шрёдер призвал отменить «бессмысленные» антироссийские санкции в связи с ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.