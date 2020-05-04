Посол Украины в Германии предложил пари на «возвращение» Крыма
Мельник назвал «бесстыдными» заявления Шрёдера в интервью Tagesspiegel о том, что «ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине».
По мнению украинского посла, «возвращение» Крыма Украине так же «очевидно, как и то, что солнце встаёт на Востоке и садится на Западе».
«Хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: ещё при его жизни Крым непременно вернётся в лоно матери—Украины», — заявил он в интервью агентству «Укринформ».
Ранее Шрёдер призвал отменить «бессмысленные» антироссийские санкции в связи с ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.