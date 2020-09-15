Зеленский: «нормандская четвёрка» подтверждает готовность к встрече

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Все лидеры стран «нормандской четвёрки» подтверждают готовность к проведению встречи. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге в Австрии.
Зеленский: «нормандская четвёрка» подтверждает готовность к встрече
  • Reuters

«Не могу обещать, но, кажется, в течение десяти дней должна быть, верю или надеемся, не знаю, как сказать, ещё одна встреча советников, после которой уже должна быть встреча лидеров «нормандской четвёрки». По крайней мере все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече», — цитирует Интерфакс-Украина главу государства.

Ранее Зеленский заявил, что политсоветники лидеров нормандского формата на встрече 11 сентября обсудили не все вопросы, поэтому встретятся ещё раз.

Как отметил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, прорыва на встрече не было.

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