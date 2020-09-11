Козак: прорыва на встрече советников «нормандской четвёрки» не было

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Политические советники лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине обменялись мнениями по вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины, однако прорыва достигнуто не было. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.
Козак: прорыва на встрече советников «нормандской четвёрки» не было
  • РИА Новости

«К сожалению, не могу похвастаться тем, что по всем вопросам удалось достигнуть согласованных решений», — сказал он.

Козак добавил, что стороны договорились продолжить «диалог по всем этим вопросам» и до конца сентября выработать согласованные решения.

«Договорились, что будут поддержаны режим тишины, режим прекращения огня, что те дополнительные меры, которые были приняты 22 июля, будут безусловно соблюдаться, выполняться, те механизмы обеспечения режима прекращения огня будут выполняться как с одной, так и с другой стороны», — отметил он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что встреча советников «нормандской четвёрки» состоится 11 сентября

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