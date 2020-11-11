Грызлов: план Киева по Донбассу противоречит Минским соглашениям

Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что предложенный украинской делегацией на заседании трёхсторонней контактной группы план действий по урегулированию конфликта на востоке Украины противоречит Минским соглашениям.

«Сегодня состоялось очередное заседание контактной группы, к которому украинская сторона должна была подготовить проект плана действий по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Вместо этого украинская делегация представила совершенно иной проект. Представленные Украиной предложения полностью противоречат Минским соглашениям и нормандским обещаниям Украины», — приводит РИА Новости слова Грызлова.

Он отметил, что «это не проект совместных действий, это проект, направленный на ревизию Минских соглашений».

По его словам, «представленный проект плана — это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью: созыв очередного саммита в нормандском формате».

Ранее глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев будет настаивать на изменении порядка выполнения пунктов минских договорённостей.