Грызлов: план Киева по Донбассу противоречит Минским соглашениям

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Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что предложенный украинской делегацией на заседании трёхсторонней контактной группы план действий по урегулированию конфликта на востоке Украины противоречит Минским соглашениям.
Грызлов: план Киева по Донбассу противоречит Минским соглашениям
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«Сегодня состоялось очередное заседание контактной группы, к которому украинская сторона должна была подготовить проект плана действий по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Вместо этого украинская делегация представила совершенно иной проект. Представленные Украиной предложения полностью противоречат Минским соглашениям и нормандским обещаниям Украины», — приводит РИА Новости слова Грызлова.

Он отметил, что «это не проект совместных действий, это проект, направленный на ревизию Минских соглашений».

По его словам, «представленный проект плана — это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью: созыв очередного саммита в нормандском формате».

Ранее глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев будет настаивать на изменении порядка выполнения пунктов минских договорённостей.

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