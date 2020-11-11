Грызлов: план Киева по Донбассу противоречит Минским соглашениям
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- РИА Новости
«Сегодня состоялось очередное заседание контактной группы, к которому украинская сторона должна была подготовить проект плана действий по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Вместо этого украинская делегация представила совершенно иной проект. Представленные Украиной предложения полностью противоречат Минским соглашениям и нормандским обещаниям Украины», — приводит РИА Новости слова Грызлова.
Он отметил, что «это не проект совместных действий, это проект, направленный на ревизию Минских соглашений».
По его словам, «представленный проект плана — это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью: созыв очередного саммита в нормандском формате».
Ранее глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев будет настаивать на изменении порядка выполнения пунктов минских договорённостей.