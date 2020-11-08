«Противоречит здравому смыслу»: как Киев намерен добиваться пересмотра Минских соглашений

Киев будет настаивать на изменении порядка выполнения пунктов минских договорённостей. Об этом заявил глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук. В частности, руководство республики не устраивает процедура передачи под контроль границы с РФ, которая должна стартовать после проведения местных выборов. Под предлогом обеспечения безопасности Украина требует отдать ей некоторые участки границы до голосования. Свои предложения она может представить на саммите «нормандской четвёрки», дата которого по-прежнему не согласована. Впрочем, эксперты прогнозируют, что новые инициативы киевских властей не найдут поддержки ни в Москве, ни на Западе.

Глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил в интервью агентству ТАСС, что Киев будет добиваться пересмотра очерёдности пунктов Минских соглашений. По словам первого президента Украины, договорённости от 12 февраля 2015 года в их нынешнем виде выполнить нереально.

«Если мы упрёмся в такую последовательность, которая предусмотрена Минскими соглашениями, то этого фактически нельзя сделать. Я думаю, что госпожа (канцлер ФРГ) Ангела Меркель и все, кто принимал участие в саммите 2019 года, тогда допускали возможность некоторых уточнений того, что сейчас происходит в Донбассе», — сказал Кравчук.

При этом на саммите, состоявшемся в декабре прошлого года в Париже, была подтверждена безальтернативность неукоснительного и последовательного выполнения минских договорённостей. Кроме того, как сообщил на совместной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, «была подчёркнута важность налаживания прямого диалога между сторонами конфликта».

Тем не менее официальные лица Украины неоднократно высказывали недовольство тезисом о безальтернативности действующих договорённостей по урегулированию ситуации в Донбассе. Москва, как и прежде, выступает против пересмотра соглашений от 12 февраля 2015 года.

«План совместных шагов»

В начале ноября Киев представил новую программу урегулирования конфликта в Донбассе, получившую название «План совместных шагов». Этот документ нарушает последовательность реализации политической части договорённостей от 12 февраля 2015 года. Так, документ предполагает передачу границы с РФ под контроль Украины до проведения местных выборов.

При этом в тексте «Минска-2» говорится, что процесс передачи Киеву границы с Россией должен стартовать в первый день после проведения голосования по изменённому конституционному законодательству Украины, в котором закреплён особый статус неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в нормандском формате в Елисейском дворце. Декабрь 2019 года

РИА Новости

© Алексей Никольский

Украинские власти неоднократно признавали, что вопрос организации местных выборов и контроля границы является самым сложным. На саммите в Париже президент Украины сообщил, что компромисс по этой проблеме должна найти ТКГ, однако практического результата по-прежнему нет.

6 ноября во время рабочей поездки в Донбасс Владимир Зеленский отметил, что местные выборы — не «самоцель» урегулирования конфликта. Тем не менее Киев ожидает, что голосование всё же пройдёт в ближайшей перспективе.

Согласно «Плану совместных шагов», местные выборы должны состояться 31 марта 2021 года, но перед этим Киев под предлогом обеспечения безопасности требует полностью разоружить ополченцев и передать ему отдельные участки границы с РФ.

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«С этого нужно начинать. То есть все вооружённые формирования, наёмники, всё вооружение должно быть выведено с этой территории, незаконные вооружённые формирования должны быть распущены», — заявил 5 ноября Кравчук в интервью Интерфакс-Украина.

Ещё одно положение «Плана совместных шагов», которое противоречит «Минску-2», заключается в стремлении Киева наказать участников боевых действий против ВСУ, хотя договорённости от 12 февраля 2015 года предусматривают всеобщую амнистию.

Также «План» предполагает формирование на неподконтрольных сейчас Киеву территориях специальных подразделений охраны общественного порядка, которые получат особый статус в Национальной полиции Украины.

«Мы пока обсуждаем, что нужно будет создавать специальные подразделения охраны общественного порядка: это будут подразделения Национальной полиции с особым статусом, возможно, как элемент департамента СММ (Специальная мониторинговая миссия. — RT) ОБСЕ. Туда должны войти граждане Украины, которые не участвовали в боевых действиях», — рассказал ранее в интервью РБК-Украина вице-премьер Украины Алексей Резников.

Напомним, что в примечании к «Минску-2» говорится об ином формате обеспечения безопасности в неподконтрольных Киеву районах Донбасса. Договорённости от 12 февраля 2015 года обязывают Украину принять закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Этот документ должен включать положение о создании «отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Таким образом, народные республики должны сохранить автономию в вопросах безопасности. Однако по состоянию на сегодняшний день Украина так и не приняла закон «Об особом порядке местного самоуправления».

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с военными у линии соприкосновения в Донбассе

© president.gov.ua

Несмотря на ряд существенных расхождений между «Планом совместных шагов» и «Минском-2», украинская дипломатия рассчитывает, что её инициатива всё-таки найдёт понимание и позволит достичь «прорыва в переговорах». Кроме того, в Киеве надеются на проведение саммита «нормандской четвёрки» до конца текущего года.

«Мы абсолютно уверены, что этот план действий («План совместных шагов». — RT) абсолютно не мешает в этом году всё-таки провести в Берлине саммит лидеров нормандского формата. Чтобы они могли сверить часы и обсудить, что исполнено со времён Парижа, а что нет и почему. Мы считаем, что провести саммит реально в ноябре-декабре», — отметил Резник.

«Такой вариант абсолютно неприемлем»

По мнению экспертов, Киев столь настойчиво призывает к проведению саммита «нормандской четвёрки», чтобы представить там свои новые инициативы и оценить, готовы ли лидеры Франции и Германии пересмотреть «Минск-2».

В беседе с RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил шансы Киева переубедить Париж и Берлин как «минимальные». Москва, с его точки зрения, также будет придерживаться безальтернативности действующего текста «Минска-2».

«Конечно, позиции Германии и Франции зависят от конъюнктурных моментов. Но, исходя из предыдущего опыта, скорее всего, они не будут поддерживать Киев в вопросе пересмотра соглашений, поскольку позиция украинской стороны попросту противоречит здравому смыслу. Россия, на мой взгляд, тоже не согласится менять или переставлять местами пункты минских договорённостей», — прогнозирует Шаповалов.

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По его словам, все инициативы украинской дипломатии направлены на фактическую отмену подавляющего большинства положений «Минска-2». Киевское руководство исходит из того, что реализация политической части договорённостей превратит Донбасс в полностью автономный от Киева регион, где к тому же сохранится влияние Москвы.

«Планы, которые анонсировал Киев, свидетельствуют о стремлении взять под военный контроль территории ДНР и ЛНР и провести там зачистку, разрушив с помощью репрессий устоявшиеся институты местной власти. Такой вариант абсолютно неприемлем: он противоречит «Минску-2» и нарушает право народа ДНР и ЛНР самостоятельно определять своё будущее», — констатировал Шаповалов.

Этот взгляд на ситуацию разделяет замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. В разговоре с RT он подчеркнул, что последовательное выполнение Минских соглашений разрушает стремление Киева устранить неугодных госдеятелей ДНР и ЛНР. По мнению эксперта, постмайданные власти хотят видеть Донбасс полностью лояльным регионом.

«Основная работа по имплементации Минских соглашений возложена на Киев, который должен реализовать ряд важных мер, направленных на снятие обострения конфликта. Однако украинская сторона настаивает, что ей должна быть передана под контроль в первую очередь российско-украинская граница. Это позволит Киеву устроить зачистку нелояльной территории Донбасса», — рассуждает Суздальцев.

С точки зрения эксперта, не имеет значения, как к новым инициативам украинской дипломатии отнесутся Париж и Берлин. По словам Суздальцева, без одобрения Москвы в принципе невозможно обсуждать пересмотр «Минска-2».