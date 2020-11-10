«Доводит ситуацию до абсурда»: почему администрация Зеленского выстраивает неоднозначную языковую политику

Владимир Зеленский заявил, что агрессия и принуждение по отношению к тем гражданам, которые не владеют украинским языком, не будут способствовать его изучению. Вместо этого он призвал соотечественников «стать проводником» в мир украинской литературы для своих друзей или коллег, не владеющих государственным языком. Такое заявление прозвучало спустя месяц после того, как Верховный суд страны обязал президента говорить только на украинском при исполнении служебных обязанностей. При этом Зеленский продолжает курс своего предшественника Петра Порошенко в части украинизации образовательного процесса. Эксперты считают, что администрации Зеленского так и не удалось сформулировать внятную языковую политику, и подобные заявления это подтверждают.

В День украинской письменности и языка президент страны Владимир Зеленский обратился к согражданам с призывом не подвергать агрессии тех, кто не владеет государственным языком, и не принуждать их к его изучению.

«Есть немало граждан, которые по многим причинам не могли и пока не освоили украинский язык. Но буллинг, агрессия, принуждение — точно не будут способствовать его изучению. Давайте сегодня, в День украинской письменности и языка, сделаем одну полезную вещь. Почти у каждого из нас есть друг, товарищ или коллега, которому не повезло владеть украинским. Станьте для них проводником в этот мир, покажите им сокровище украинского слова, посоветуйте любимого украинского писателя или поэта. Влюбите их в украинский язык!», — написал накануне Зеленский в своих соцсетях.

Глава государства подчеркнул, что украинский язык должен быть «языком единения, братства, искренности, добра, свободы, уважения и любви друг к другу».

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Зеленский напомнил, что родился и вырос в русскоязычной семье в Кривом Роге и смог овладеть украинским языком в достаточной степени уже в зрелом возрасте.

«Есть немало наших граждан, которые с детства слышали материнские колыбельные на другом языке. Которые говорили свои первые слова, учились, признавались в любви на другом языке. Которые в быту общаются на русском, венгерском, крымскотатарском, румынском, армянском, болгарском и многих других языках. Значит ли это, что они не любят или не уважают украинский? Нет. Значит ли это, что они не патриоты Украины? Нет», — отметил президент.

Он добавил, что в отличие от политических трибун и студий ток-шоу, среди защитников Украины или врачей, которые сейчас борются с эпидемией коронавируса, не возникает языкового разделения.

Комментируя это послание, источник RT в партии «Слуга народа» выразил мнение, что Зеленский таким образом фактически признал поражение политики насильной украинизации.

«Такое заявление было сделано в день украинского языка, и оно свидетельствует о том, что попытка насильственного насаждения языка явно провалилась. Но предложение президента выглядит нелепо. Это совсем не похоже на государственную политику», — отметил представитель партии власти.

Судебная мова

Стоит отметить, что заявление Зеленского прозвучало спустя месяц после решения Верховного суда Украины, который обязал его использовать государственный язык при исполнении обязанностей президента.

Такой вердикт был вынесен по итогам рассмотрения иска, поданного активистом Сергеем Мельничуком. В своём обращении тот просил признать противоправным выступление президента 23 мая 2019 на форуме интернет-деятелей iForum 2019 «на негосударственном языке».

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В своём иске Мельничук заявил, что, использовав в ходе своего выступления русский язык, президент создал привилегии для одного из нацменьшинств страны, что якобы может в перспективе нести угрозу территориальной целостности Украины.

Верховный суд страны отказал в удовлетворении иска в полном объёме, но указал, что при исполнении служебных обязанностей Зеленский должен общаться только на государственном языке.

В сообщении ВС уточняется, что за действия, совершённые не во время выполнения президентских полномочий, а в рамках политической деятельности, глава государства несёт «политическую, а не юридическую ответственность».

Говоря о последних событиях, источник RT в партии «Батькивщина» предположил, что как для Зеленского, так и для части его окружения, украинский язык пока так и не стал родным. В частности, он обратил внимание на то, что на страницах пресс-секретаря президента Юлии Мендель в соцсетях регулярно появляются публикации, написанные с ошибками.

«Даже сообщение о том, что Зеленский заболел COVID-19 оказалось неграмотным. Что уж говорить о многих других чиновниках, которые с трудом могут выговорить украинские слова. «Влюбиться» в украинский язык у них явно не получается, несмотря на неоднократные попытки», — отметил собеседник RT.

Политика предшественника

Вместе с тем, после избрания на пост президента Зеленский продолжил политику администрации Петра Порошенко, направленную на запрет использования русского языка в публичной сфере и введение существенных ограничений для языков других нацменьшинств, проживающих на Украине.

В 2017 году Порошенко подписал закон «Об образовании», который устанавливал переход всего процесса обучения на украинский язык, а на исходе своего срока 4-й президент Украины подписал ещё один языковой закон — об исключительном использовании украинского языка во всех сферах общественной жизни.

Эту норму раскритиковали в Венецианской комиссии Совета Европы, эксперты которой заявили, что такой закон не может обеспечить баланс между распространением украинского языка и соблюдением языковых прав этнических меньшинств.

Владимир Зеленский в Раде

globallookpress.com

© Pavlo Gonchar

В марте 2020-го Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания предметов на языках нацменьшинств, включая русский.

Согласно его положениям, учиться на русском можно будет только в начальной школе. Уже с 5-го класса на русском языке можно будет изучать только 20% предметов, а остальные 80% занятий должны будут проводиться на украинском.

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При этом для национальных меньшинств, говорящих на языках стран — членов ЕС, предусмотрено другое распределение: с 5-го класса не менее 20% учебного процесса должно проводиться на украинском языке, с постепенным увеличением этого показателя до 40% к 9 классу. В старшей школе на преподавание на украинском языке должно приходиться не менее 60% от годового объёма учебных часов.

Источник в партии «Голос» в беседе с RT выразил мнение, что администрация Зеленского так и не сумела сформировать внятную языковую политику.

«Если бы Зеленский устраивал публичные чтения украинской литературы — толку было бы больше. Он уже больше года руководит страной и пока не предложил никакой вменяемой языковой политики. И к чему это приводит? К тому, что люди устраивают публичные скандалы врачам, официантам или кассирам за то, что к ним не обратились на украинском. В регионах люди ждут утверждения внятной языковой политики, что позволило бы им выбирать язык для общения. А что делает президент? Просит людей рекомендовать понравившуюся книжку и «влюблять в язык»? Это хорошая рекомендация для учителя украинского языка, но никак не для президента страны», — подчеркнул собеседник RT.

Участники акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины

РИА Новости

По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, последнее заявление Владимира Зеленского касательно языка направлено на спасение своего политического рейтинга в попытке угодить всем сразу.

«Это заявление направлено на националистов, тех, кто разочаровался в Зеленском, и людей, которые продолжают использовать русский язык. Но вряд ли оно способно изменить отношение к действующему президенту», — сказал эксперт в комментарии RT.

Причём это обращение никак не противоречит дискриминационной политике Порошенко, которую продолжает Зеленский, добавил политолог.

«Она выражается в преследовании русского языка, требованиях о неиспользовании его не только в официальных, но и в неофициальных кругах — то, что в европейских странах, куда стремится украинская власть, называется дискриминацией по языковому признаку», — подчеркнул Жарихин.

В свою очередь, политолог и экономист Александр Дудчак в разговоре с RT назвал «абсурдным» обращение Зеленского.

«Ранее люди, живущие на Украине, всегда говорили на русском и украинском языках, и никогда не возникало проблем с этим. После того, как украинский язык стал инструментом насилия над здравым смыслом, традициями, отношение у населения к нему поменялось», — отметил эксперт.

Он добавил, что своими действиями в сфере языковой политики администрация Зеленского лишь провоцирует центробежные процессы.

«Сегодня украинская власть, продавливая украинский язык в массы, пытаясь изжить на Украине язык большинства жителей, доводит ситуацию до абсурда, пытается лишить людей русской культуры, науки, техники. Подобная риторика рассчитана на тех, кто продолжает использовать в повседневной жизни русский язык. Однако подобные шаги Зеленскому не добавляет популярности, поэтому его рейтинги сегодня находятся на уровне Порошенко», — заключил политолог.