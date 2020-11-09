Зеленский заболел коронавирусом

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его странице в Facebook.

По его словам, в мире нет людей, для которых бы коронавирус не представлял угрозы.

«Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5... между тем чувствую себя хорошо», — заявил он.

Зеленский добавил, что намерен изолироваться и продолжить работу.

В конце октября заместитель главы офиса украинского президента Юлия Ковалив также заболела COVID-19.