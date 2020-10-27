Замглавы офиса президента Украины заболела коронавирусом

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Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив заболела коронавирусной инфекцией COVID-19.
Замглавы офиса президента Украины заболела коронавирусом
  • Reuters

Как сообщает «112 Украина», об этом она сама написала на своей странице в Facebook.

«Наша семья также пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы чётко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной», — написала Ковалив.

Она добавила, что все члены семьи чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции.

Ранее стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко заболел коронавирусом.

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