Индикатор «демократии»: почему журналистика на Украине остаётся опасной профессией

На Украине в среднем каждые пять дней фиксируются случаи физической агрессии в отношении работников прессы. Об этом заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. За последние несколько лет на Украине произошёл ряд резонансных убийств сотрудников СМИ, которые до сих пор не раскрыты. Эксперты отмечают, что отношение к журналистам свидетельствует о низком уровне развития демократии в стране, при этом западные партнёры Киева предпочитают закрывать на это глаза.

Согласно статистике, на Украине работники прессы подвергаются физическому насилию каждые пять дней. Об этом в ходе слушаний, приуроченных к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

«Украина, к сожалению, входит в число стран, где широко распространены физические атаки на работников СМИ. По данным Индекса физической безопасности журналистов, который составляет НСЖУ совместно с организациями-партнёрами, на Украине каждые пять дней бьют журналистов», — сообщил Томиленко.

За девять месяцев 2020 года в стране было зафиксировано 56 инцидентов физической агрессии по отношению к работникам прессы.

В свою очередь, в ходе слушаний замначальника Главного следственного управления Нацполиции Степан Довгунь сообщил, что с начала 2020 года органы внутренних дел начали досудебные расследования по 173 уголовным производствам, связанным с воспрепятствованием законной деятельности журналистов. Из них 132 дела открыты по факту препятствования деятельности репортёров, а ещё 41 — в связи с угрозами или насилием в отношении работников прессы. При этом не было открыто дел по фактам умышленного повреждения имущества, посягательства на жизнь или захвата журналистов в качестве заложников, заявил Довгунь.

Опасные темы

В слушаниях также принимал участие замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, любое преступление против прав журналистов должно быть наказано и Украина «постепенно к этому идёт».

Геращенко добавил, что продолжается поиск заказчиков, организаторов и исполнителей убийства журналиста Вадима Комарова, который был жестоко избит 4 мая 2019-го в городе Черкассы, после чего впал в кому и скончался в конце июня того же года.

Председатель НСЖУ Томиленко тогда заявил, что единственной версией убийства, которую разделяют черкасские журналисты, была профессиональная деятельность Комарова.

«Он был неудобным для многих местных политиков. Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, поднимал резонансные темы», — написал Томиленко в Facebook.

Комаров — далеко не единственный журналист, убитый на Украине за последние годы из-за своей профессиональной деятельности. До сих пор остаются нераскрытыми несколько резонансных убийств репортёров.

В апреле 2015 года в Киеве возле своего дома был застрелен писатель и журналист Олесь Бузина. Он открыто выступал против «евромайдана», обвинял новые власти страны в агрессии и развязывании конфликта в Донбассе и вступал в полемику с националистами и радикалами. Незадолго до гибели Бузина сообщал о поступавших в его адрес угрозах.

Убийство журналиста осудили тогдашний Генсек ООН Пан Ги Мун, ОБСЕ, ЮНЕСКО, Human Rights Watch, «Репортёры без границ», Комитет защиты журналистов США и многие другие организации.

В июне 2015-го глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о раскрытии убийства и задержании причастных к нему лиц. Однако затем задержанные были переведены под домашний арест и впоследствии вышли на волю. На сегодняшний день оба фигуранта находятся на свободе.

Цветы и свечи на месте гибели журналиста Олеся Бузины

РИА Новости

© Алексей Вовк

Источник в партии «Батькивщина» в разговоре с RT выразил мнение, что на Украине опасно быть оппозиционным журналистом.

«Если кто-то из представителей СМИ начинает задавать неудобные вопросы или открыто выражать свою позицию, то это чревато последствиями. Чаще всего «поговорить» с неугодными приходят радикальные элементы, которые запугивают журналистов и угрожают физической расправой. Всё это подаётся как борьба с пророссийскими СМИ, а правоохранительные органы делают вид, что ничего не происходит», — рассказал он.

Попустительство власти

Другим громким делом о гибели журналиста на Украине стало убийство Павла Шеремета в июле 2016-го. Под днище машины его гражданской жены Алёны Притулы (главы издания «Украинская правда») заложили взрывное устройство, которое затем дистанционно привели в действие. В последние годы перед гибелью Шеремет сотрудничал с изданием «Украинская правда», а также вёл различные программы на украинском телевидении.

В начале 2017 года Антон Геращенко заявил, что убийство Шеремета якобы было организовано неким «диверсионным центром», созданным в России. Однако спустя несколько месяцев в МВД Украины сообщили, что следствие не располагает доказательствами, подтверждающими эту гипотезу.

Машина, в которой был взорван Павел Шеремет

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Это резонансное убийство также осудили в OOН, ОБСЕ, организациях «Репортёры без границ» и Amnesty International, Госдепе США и других. Впоследствии были задержаны пятеро подозреваемых, в числе которых были воевавшие на стороне Украины в Донбассе.

При этом в сентябре 2020 года в ходе оглашения обвинительного акта по делу Шеремета в Шевченковском суде стало известно, что следователи так и не установили организаторов убийства журналиста.

Источники в различных политических партиях Украины в беседе с RT отметили, что нападения на неугодных журналистов и «неудобные» СМИ происходят с попустительства властей страны.

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«Посмотрите, как власти реагируют на статьи на «СТРАНЕ.ua». Издание публично называют пророссийским, журналистам угрожают, и редакции приходится нанимать юристов и даже представителей частных охранных компаний для защиты своих сотрудников. Потому что полиция не реагирует. Напомню, что Украина считает себя западной проевропейской страной. Но в любой стране Европы такое поведение недопустимо. Власти невыгодны независимые СМИ, поэтому редко кто рискует писать правду», — рассказал источник RT в партии «Слуга народа».

В свою очередь, представитель партии «Европейская солидарность» рассказал о давлении на сотрудников программы «Схемы», которая занимается журналистскими расследованиями о коррупции. В частности, репортёрам сжигали автомобили и устанавливали подслушивающие устройства.

«И какая была реакция власти? Думаете, сотрудникам программы выделили госохрану, а правоохранители днём и ночью ищут преступников? Реакции на произошедшее — ноль. Этим Украина похожа на страну, где нет законов, а не на европейское демократическое государство. Нужно не только себя называть европейской страной, а хоть немного соответствовать этому званию», — рассказал RT представитель «Европейской солидарности».

Недемократичная обстановка

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что текущий уровень насилия в отношении представителей СМИ говорит о том, что на Украине идёт укрепление региональных мафиозных и клановых структур, которые стремятся закрепиться на политическом ринге и распределить сферы влияния. Журналисты, освещающие эти процессы, становятся у них на пути.

«Журналист всегда находится на рубеже противостояния, фиксирует горячие точки в политической, экономической борьбе — это специфика работы. Отношение к представителям СМИ в стране является индикатором демократии, поэтому подобное насилие по отношению к журналистам демонстрирует, что Украине до статуса демократического государства далеко», — заявил политолог.

По словам Суздальцева, официальные структуры западных стран выступают с осуждением резонансных дел, однако на практике отношение ЕС и США к Киеву из-за насилия против журналистов не меняется.

«Западным странам Украина нужна только в формате противостояния с Россией, поэтому им всё равно, что там из себя представляет «демократия», — пояснил эксперт.

В свою очередь, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с RT констатировал, что положение работников прессы и массмедиа на Украине остаётся незавидным.

«Сейчас действительно опасно быть журналистом на Украине... Убийства журналистов, какими бы резонансными и громкими они ни были, не расследуются. Это означает, что рецидивы, связанные с тотальной коррупцией системы правоохранительных органов, влиянием олигархов на судебную систему и силовые структуры, и дальше будут сохраняться. Пока ожидать каких-то радикальных изменений в лучшую сторону не приходится», — заключил он.