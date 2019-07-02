«Политический заказ на ведение медийной войны»: Великобритания выделит Украине $11 млн на поддержку независимых СМИ

Великобритания направит Украине более $11 млн на поддержку независимых СМИ. В британском МИД утверждают, что финансовая помощь позволит укрепить сопротивляемость общества дезинформации и повысит подотчётность правительства благодаря развитию независимых источников новостей. О независимости СМИ от государства ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский, однако в стране по-прежнему происходят убийства журналистов и продолжается уголовное преследование представителей прессы. Эксперты утверждают, что британцы намерены поддержать СМИ, ведущие антироссийскую пропаганду.

Украина получит от Великобритании £9 млн ($11,4 млн) на поддержку независимых средств массовой информации, сообщает МИД Соединённого Королевства.

«Сегодня я могу объявить, что мы также активизируем нашу поддержку независимых СМИ на Украине с помощью нового проекта стоимостью £9 млн, который укрепит сопротивляемость общества дезинформации и поможет повысить подотчётность правительства за счёт развития независимых источников информации», — говорится в тексте заявления главы ведомства Тарика Ахмада.

В общей сложности Лондон планирует выделить Киеву £37 млн ($47 млн) на поддержку реформ.

Отмечается, что «за последние 5 лет Украина добилась большего прогресса, чем за предшествующие этому периоду 23 года вместе взятые».

«Правительство страны подготовило согласованный план реформ. Система закупок стала прозрачнее, в банковском секторе и системе здравоохранения проведены позитивные реформы, а процесс принятия важных государственных решений стал более децентрализованным и адресным. На фоне неослабевающей российской агрессии это довольно впечатляющий результат», — пишет британский МИД.

Политолог Александр Асафов предположил, что речь идёт о финансировании СМИ, которые будут, несмотря на временные или более длительные изменения политической системы, продолжать вести антироссийскую пропаганду.

«Именно эти СМИ считаются независимыми, а вовсе не те СМИ, которые были вынуждены либо уехать из страны, как ряд редакторов, либо вообще находятся в зоне заключения», — отметил эксперт в беседе с RT.

По мнению политолога, основная цель таких СМИ — это поддержание градуса антироссийской пропаганды, а не отражение какой-либо независимой или объективной позицией по происходящему на Украине.

«Великобритания, в частности, такая официальная структура, как МИД, специфически понимают термин «независимые СМИ», ограничивая тем самым настоящие независимые СМИ, управляя своими при помощи цензурного комитета. Независимыми называются те СМИ, которые выполняют их политический заказ по ведению медийной войны против России», — подчеркнул эксперт.

Обмен опыта с партнёрами из США

Ранее о намерении поучаствовать в развитии украинской журналистики заявили в США. В конце июня отдел по делам прессы, образования и культуры посольства США в Киеве объявил открытый конкурс на получение гранта среди некоммерческих неправительственных американских организаций.

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Проект направлен на поддержку профессиональных украинских СМИ с устойчивым финансовым положением.

«В рамках этого проекта украинские специалисты из печатных, сетевых и вещательных СМИ получат возможность обменяться опытом с американскими коллегами и пройти стажировку, организованную партнёрами из США», — отмечается в документе, с текстом которого ознакомился RT.

В документах говорится, что именно «СМИ с устойчивым финансовым положением» будут играть «решающую роль в дальнейшем развитии демократии на Украине».

Нападения на украинских журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своей предвыборной кампании говорил о том, что власть не должна вмешиваться в работу СМИ.

«Должно ли правительство вмешиваться в средства массовой информации? Нет, вообще ни в коем случае», — сказал Зеленский в интервью «РБК Украина» в апреле.

При этом журналисты на Украине систематически становятся жертвами нападений. Соответствующую статистику в июне привёл глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

«На сегодня ситуация с физической безопасностью журналистов в Украине чрезвычайно трагическая. Ежегодный «Индекс физической безопасности журналистов», который НСЖУ проводит совместно с партнерами, ежегодно фиксирует не менее 80 нападений на работников СМИ», — написал Томиленко 21 июня в Facebook.

Также в конце июня на Украине скончался журналист Вадим Комаров, которого в конце мая избили в Черкассах. В НСЖУ заявили, что коллеги считают единственной версией убийства Комарова его профессиональную деятельность.

Отмечалось, что журналист часто поднимал острые темы. В частности, накануне нападения он опубликовал ряд материалов о недавнем бунте в местной исправительной колонии и о незаконном строительстве.

Кроме того, исполнители резонансного убийства журналиста Олеся Бузины в 2015 году до сих пор не найдены. Незадолго до гибели журналист говорил о поступавших в его адрес угрозах. Он активно критиковал власти за развязанную в Донбассе войну и вступал в публичные споры с радикальными националистами, вследствие чего убийство Бузины назвали политическим.

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Президент Украины Пётр Порошенко обещал взять расследование под личный контроль. Виновников убийства Бузины также потребовали найти Генсек ООН Пан Ги Мун и ряд официальных лиц России и США.

В свою очередь, одним из наиболее заметных примеров преследования журналистов непосредственно властями стало уголовное дело против главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Он был задержан СБУ в мае прошлого года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия, за что ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

Примечательно, что источники RT в журналистских кругах на Украине ранее рассказали, что тему ареста Вышинского мало поддерживают ведущие СМИ страны, поскольку опасаются репрессий со стороны государства.

Политолог Ростислав Ищенко в беседе с RT предположил, что все цели, заявленные британским правительством, недостижимы, или достижимы как раз в диаметрально противоположном направлении.

«Судя по количеству выделяемых денег, это просто на продолжение грантовой поддержки отдельных украинских СМИ, или даже отдельных журналистов», — заключил Ищенко.