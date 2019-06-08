Неизвестные избили журналиста в Харькове

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В Харькове неизвестные избили 36-летнего оператора одного из местных телеканалов и забрали у него камеру. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Неизвестные избили журналиста в Харькове
  • РИА Новости

«Неизвестные причинили телесные повреждения 36-летнему оператору одного из харьковских телеканалов и завладели его видеокамерой», — указывается в сообщении.

В ведомстве добавили, что пострадавшего доставили в больницу. В настоящее время мужчина находится в отделении интенсивной терапии.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела.

Ранее неизвестные напали на журналистов телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.

В апреле глава НСЖУ Сергей Томиленко рассказал о безнаказанности преступлений против журналистов на Украине. По его словам, системная безнаказанность подобных преступлений провоцирует новые нападения.

  

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