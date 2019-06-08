Неизвестные избили журналиста в Харькове
- РИА Новости
«Неизвестные причинили телесные повреждения 36-летнему оператору одного из харьковских телеканалов и завладели его видеокамерой», — указывается в сообщении.
В ведомстве добавили, что пострадавшего доставили в больницу. В настоящее время мужчина находится в отделении интенсивной терапии.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела.
Ранее неизвестные напали на журналистов телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.
В апреле глава НСЖУ Сергей Томиленко рассказал о безнаказанности преступлений против журналистов на Украине. По его словам, системная безнаказанность подобных преступлений провоцирует новые нападения.