На Украине не установили организаторов убийства Шеремета

Украинское следствие ещё не установило организаторов убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщило агентство Укринформ со ссылкой на прокурора, зачитавшего обвинительный акт на заседании Шевченковского суда в Киеве.

«В июле 2016 года, но не позднее 15 июля, неустановленные следствием лица на территории Киева уговорили организованную группу, в число которой вошли Антоненко, Кузьменко, Дугарь и другие лица, не установленные на это время судом, к совершению преступления», — приводит агентство слова прокурора.

Гособвинитель также заявил, что организаторы преступления сообщили исполнителям данные о месте проживания Шеремета и его автомобиле.

В декабре глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве Шеремета.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева.