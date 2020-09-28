На Украине не установили организаторов убийства Шеремета

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Украинское следствие ещё не установило организаторов убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщило агентство Укринформ со ссылкой на прокурора, зачитавшего обвинительный акт на заседании Шевченковского суда в Киеве.
На Украине не установили организаторов убийства Шеремета
  • Reuters

«В июле 2016 года, но не позднее 15 июля, неустановленные следствием лица на территории Киева уговорили организованную группу, в число которой вошли Антоненко, Кузьменко, Дугарь и другие лица, не установленные на это время судом, к совершению преступления», — приводит агентство слова прокурора.

Гособвинитель также заявил, что организаторы преступления сообщили исполнителям данные о месте проживания Шеремета и его автомобиле.

В декабре глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве Шеремета.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева.

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