«Дополнительные проблемы для людей»: на Украине вступила в силу очередная статья закона о языке

На Украине 16 января вступает в силу статья 30 так называемого закона о госязыке. С этого числа вся сфера услуг должна будет перейти на украинский язык — сотрудники, в том числе супермаркетов, кафе и парикмахерских, будут обязаны начинать разговор с клиентами только на украинском. Кроме того, должны быть украинизированы этикетки на всех товарах. За невыполнение предписанных норм предусмотрены штрафы, которые будут накладываться на предприятие. Такие действия Киева не отвечают нормам современного демократического правового государства, но эта политика в ближней перспективе всё равно будет продолжена, считают эксперты.

В субботу, 16 января, на Украине вступает в силу статья 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С этого числа вся сфера обслуживания обязана перейти на украинский язык. Кроме того, информация о товарах и услугах на ценниках, инструкциях, этикетках, маркировке и т. д. должна быть написана на украинском языке.

Напомним, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Верховная рада приняла в апреле 2019 года. Занимавший в то время пост президента Украины Пётр Порошенко подписал документ незадолго до своего поражения во втором туре президентских выборов.

Закон вступил в силу 16 июля 2019-го, однако не полностью — отдельные его нормы внедряются постепенно.

Так, на первоначальном этапе жителей страны обязали использовать украинский язык во всех публичных сферах общественной жизни. Помимо этого, на госязыке должны проводиться все культурные мероприятия, сниматься фильмы и телепередачи.

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С 16 января 2020-го украинизировалась реклама.

С 16 июля того же года все научные издания стали публиковаться на украинском, английском или на официальных языках Евросоюза (однако в этих случаях с аннотацией на украинском). С этой же даты вся медицинская документация стала оформляться только на украинском языке. Обязательная украинизация коснулась и транспортной сферы: названия остановок, станций, портов и аэропортов теперь пишутся только на украинском, допускается дублирование латиницей.

Теперь дошла очередь до сферы обслуживания населения. С 16 января сотрудники супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений вне зависимости от своего этнического происхождения обязаны будут начинать разговор с клиентами только на украинском. И лишь по просьбе посетителя смогут перейти на удобный для него язык разговора. За невыполнение нововведений предусмотрены штрафные санкции.

«Секретариат уполномоченного может осуществлять внеплановые меры контроля относительно нарушений языкового закона. Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Казалось бы, для кого-то эта сумма небольшая (5100—6800 гривен, что эквивалентно 13—18 тыс. рублей или $182—242. — RT), но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами», — говорится в заявлении украинского уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, размещённом на сайте правительства.

⚠️ТАРАС КРЕМІНЬ: ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ МОВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА БУДУТЬ БИТИ НЕ СТІЛЬКИ ПО КИШЕНЯХ БІЗНЕСУ, СКІЛЬКИ ПО... Опубликовано Уповноважений із захисту державної мови Среда, 16 декабря 2020 г.

На прошлой неделе в эфире телеканала «Прямой» Креминь также уточнил, что штрафы за нарушение закона о языке будут взиматься с предприятия, а не с персонала.

Правда, штрафовать обещают не сразу — репрессивные меры украинское правительство отложило до 16 июля 2022 года.

Креминь также опубликовал на своей странице в Facebook инструкцию, как подать жалобу, если персонал не обслуживает на украинском. В инструкции говорится, что соответствующее обращение можно направить в офис уполномоченного по защите госязыка онлайн — по электронной почте или через сайт. При этом жалобу он рекомендует сопроводить доказательствами. Это может быть видеосъёмка инцидента, аудиозапись или письменные подтверждения очевидцев.

Напомним, что закон о госязыке предполагает и создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за обязательным использованием украинского языка в публичных сферах жизни.

Киевское метро

© Gleb Garanich/Reuters

Стоит отметить, что ещё до вступления в силу 30-й статьи украинцы организовали флешмоб с призывом требовать обслуживания на русском языке.

Так, 14 января экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил в эфире телеканала НСН, что необходимо «не защищаться, а всем вместе наступать, переходить на русский язык».

«А если мне кто будет (делать. — RT) замечания, так я им скажу, что вообще никто не говорит на чистом украинском языке, его постоянно разбавляют словами на русском, английском, венгерском и других языках» — отметил он.

Подобные призывы появились и в соцсетях.

«С 16 числа везде и всегда требуйте обслуживать на русском!» — написал киевский политолог Михаил Павлив на своей странице в Facebook.

Комментаторы поддержали призыв Павлива, а один из пользователей подчеркнул, что, если на его просьбу говорить на русском ему ответят отказом, он «будет оставлять весь свой товар на ленте перед кассой и уходить в соседний гастроном».

История вопроса



Напомним, после того как Пётр Порошенко подписал скандальный закон о языке, в июне 2019 года группа депутатов Верховной рады обратилась в Конституционный суд (КС) Украины с представлением о признании этого закона неконституционным. Его инициаторы сочли, что документ не соответствует ряду положений украинской Конституции: 10-й статье, гарантирующей «свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств», 11-й статье, согласно которой государство должно способствовать консолидации украинской нации, в том числе через развитие языковой, культурной и религиозной самобытности национальных меньшинств.

Авторы представления также обратили внимание на 22-ю статью Конституции, в которой отмечается, что новые законы не могут сужать содержание и объём уже действующих прав и свобод, и на статью 24, которая провозглашает равные права для всех граждан Украины. Подписанный же Порошенко языковой закон, по словам депутатов, нарушает Конституцию и создаёт в стране «атмосферу нетерпимости».

Пришедший к власти Владимир Зеленский обещал проверить, все ли конституционные права граждан страны соблюдены в новом законе.

Однако, заняв пост президента, не отменил решений Порошенко в языковой сфере, а, наоборот, продолжил его курс — весной 2020 года Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», предусматривающий продолжение сокращения преподавания на языках нацменьшинств.

Несмотря на то что ходатайство в КС по поводу закона о языке группа депутатов подала ещё летом 2019-го, Конституционный суд до сих пор не принял решения. Об этом ещё в начале ноября в эфире телеканала «Прямой» рассказал глава КС Александр Тупицкий, сославшись на то, что дело слишком большое по объёму.

«Трудно представить, что неконституционным способом Конституционный суд будет против народа Украины, а не будет стараться улучшить вопросы национальности, культуры, языка украинского народа. Для понимания скажу: нет там особых проблем. Есть вопрос национальных меньшинств и так далее», — заявил он.

10 декабря во время брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «русский язык, который в повседневной жизни использует большинство населения страны, подвергается, по сути, двойной дискриминации».

«Положения данного закона («О функционировании украинского языка как государственного». — RT) вступают в прямое противоречие с международно-правовыми обязательствами Киева по целому ряду многосторонних документов», — отметила Захарова.

По её словам, закон был принят также «в нарушение правозащитных и конституционных норм».

«Но самое главное — он был навязан украинскому обществу без учёта мнения граждан страны», — подчеркнула официальный представитель российского МИД, добавив, что «закон и ряд других искусственных и крайне политизированных инициатив официального Киева лишь усугубляют раскол украинского общества».

«Не отвечает нормам правового государства»

По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, новый этап украинизации «очень сильно осложнит жизнь работников сферы обслуживания».

«Крайне серьёзно это ударит по Восточной и Центральной Украине. В целом местным властям придётся реагировать на жалобы активистов, которые будут фанатично подходить к этому вопросу и пытаться провоцировать сотрудников сферы обслуживания на нарушение закона о госязыке. Вся эта ситуация может вызвать серьёзное напряжение среди населения», — заявил эксперт в разговоре с RT.

С аналогичным мнением выступил и источник RT в партии «Батькивщина».

«Вступление в силу статьи 30 закона о госязыке приведёт к поляризации общества. Люди имеют право говорить на том языке, на котором хотят. На пустом месте власти провоцируют языковой конфликт», — сообщил он.

Активисты в Киеве

© Gleb Garanich/Reuters

Как заявил в беседе с RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, Украина «в последние годы проводит беспрецедентную по своим масштабам политику украинизации, дискриминации по языковому, культурному и этническому признаку значительной части населения».

«И конечно, эта политика не отвечает нормам современного демократического правового государства. Киев создаёт неравные условия для носителей разных языков. Это абсолютно неприемлемо», — отметил аналитик.

В свою очередь, источник RT в правящей партии «Слуга народа» вынужден был признать, что на востоке и юге страны «многие молодые люди вообще не говорят на украинском».

«Теперь они потеряют работу, поскольку выучить язык за месяц невозможно», — признал депутат.

Не знают украинского языка даже многие депутаты и чиновники, рассказал источник RT в партии «Голос».

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«Что уж говорить о большей части населения страны. Видимо, властям нравится создавать дополнительные проблемы для людей. Вместо того чтобы заботиться о повышении уровня жизни, закупке вакцин от COVID-19, они думают, на каком языке с ними поздороваются в супермаркете», — отметил собеседник RT.

По мнению Владимира Шаповалова, дальнейшая реализация закона о госязыке на Украине «приведёт к значительному ухудшению качества жизни русскоязычного населения».

«Ведь их привычному образу жизни, в том числе на бытовом уровне, будет нанесён существенный урон», — пояснил эксперт.

При этом Шаповалов считает, что признание языкового закона неконституционным всё ещё может состояться в перспективе.

«За это нужно крепче взяться политикам, которые выражают интересы русскоязычного населения, или тем, кто просто занимает позицию, отвечающую принципам демократии», — сказал аналитик.

Однако в ближайшее время отмены закона ждать не стоит, поскольку «эта тема сейчас не вызывает интереса у действующих властей», полагает Шаповалов.

«Их больше интересует борьба за кресла и должности, стремление в наибольшей степени подстроиться под интересы Европы или США. Но у них совершенно нет желания следовать ожиданиям своих граждан. А значительная часть населения Украины, вне зависимости от этнического происхождения, является русскоязычной», — сказал эксперт, напомнив, что Зеленский не выполнил своих предвыборных обещаний, в том числе и тех, которые связаны с государственным языком.

Президент Украины Владимир Зеленский

© Sergey Dolzhenko/Pool via REUTERS

«Зеленский продемонстрировал за последнее время пребывания у власти полную неспособность и нежелание выполнять взятые на себя обязательства. По сути, он просто обманул украинских избирателей, которые за него проголосовали», — подчеркнул аналитик.

По мнению эксперта, политика украинизации в ближней перспективе будет продолжена.