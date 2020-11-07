Возле дома главы Конституционного суда Украины прошла акция протеста

Около дома главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого прошла акция протеста.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что в рамках демонстрации протестующие жгли файеры, выступали с речами, а также привезли к дому судьи самодельную виселицу.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский обсудил с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио «конституционный кризис» в стране, вызванный противоречиями между главой государства и Конституционным судом.

27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей основному закону страны часть норм закона «О предотвращении коррупции». Это коснулось и уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновниками.

После этого Зеленский внёс в парламент законопроект, которым предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.

Судья КС Игорь Слиденко предрёк Украине распад в случае роспуска судебного органа.