Зеленский обсудил с главой Венецианской комиссии ситуацию вокруг КС

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил по телефону с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио «конституционный кризис» в стране, вызванный противоречиями между главой государства и Конституционным судом.

«Стороны сосредоточили внимание на конституционном кризисе на Украине, который начался из-за решения Конституционного суда от 27 октября, фактически «обнулившего» всю систему борьбы с коррупцией, которую наше государство при поддержке в том числе и Совета Европы и Венецианской комиссии выстраивало в последние годы», — говорится в сообщении офиса Зеленского.

Букиккио, в свою очередь, предложил экспертизу Венецианской комиссии «в этой сложной ситуации», добавили там.

27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей основному закону страны часть норм закона «О предотвращении коррупции». Это коснулось и уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновников.

После этого Зеленский внёс в парламент законопроект, которым предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.

Глава КС Александр Тупицкий заявил, что этот законопроект «имеет признаки конституционного переворота в стране». Судья КС Игорь Слиденко при этом предрёк Украине распад в случае роспуска судебного органа.