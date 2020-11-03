Украине предрекли распад в случае роспуска Конституционного суда
- РИА Новости
Об этом сообщает УНИАН.
Как он отметил, данный сценарий будет реализован, если президентская фракция «Слуга народа» сама или при поддержке других парламентариев примет закон о прекращении полномочий всех судей КС.
«Я думаю, что дальше — распад Украины и война, потому что никто, кроме тех 226 (депутатов. — RT), это не признает. Если будут попытки силовым путём захватить Конституционный суд (имею в виду здание суда), то это будет означать войну. Есть политические силы, которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти», — сказал он.
27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей основному закону страны часть норм закона «О предотвращении коррупции». Это коснулось и уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновников.
После этого украинский президент Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект, которым предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.
В свою очередь, глава КС Александр Тупицкий заявил, что этот законопроект «имеет признаки конституционного переворота в стране».