Украине предрекли распад в случае роспуска Конституционного суда

Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко заявил, что страну ждёт распад, если украинские власти добьются роспуска судебного органа.

Об этом сообщает УНИАН.

Как он отметил, данный сценарий будет реализован, если президентская фракция «Слуга народа» сама или при поддержке других парламентариев примет закон о прекращении полномочий всех судей КС.

«Я думаю, что дальше — распад Украины и война, потому что никто, кроме тех 226 (депутатов. — RT), это не признает. Если будут попытки силовым путём захватить Конституционный суд (имею в виду здание суда), то это будет означать войну. Есть политические силы, которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти», — сказал он.

27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей основному закону страны часть норм закона «О предотвращении коррупции». Это коснулось и уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновников.

После этого украинский президент Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект, которым предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.

В свою очередь, глава КС Александр Тупицкий заявил, что этот законопроект «имеет признаки конституционного переворота в стране».