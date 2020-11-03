Украине предрекли распад в случае роспуска Конституционного суда

Короткая ссылка
Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко заявил, что страну ждёт распад, если украинские власти добьются роспуска судебного органа.
Украине предрекли распад в случае роспуска Конституционного суда
  • РИА Новости

Об этом сообщает УНИАН.

Как он отметил, данный сценарий будет реализован, если президентская фракция «Слуга народа» сама или при поддержке других парламентариев примет закон о прекращении полномочий всех судей КС.

«Я думаю, что дальше — распад Украины и война, потому что никто, кроме тех 226 (депутатов. — RT), это не признает. Если будут попытки силовым путём захватить Конституционный суд (имею в виду здание суда), то это будет означать войну. Есть политические силы, которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти», — сказал он.

27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей основному закону страны часть норм закона «О предотвращении коррупции». Это коснулось и уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновников.

После этого украинский президент Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект, которым предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.

В свою очередь, глава КС Александр Тупицкий заявил, что этот законопроект «имеет признаки конституционного переворота в стране». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить