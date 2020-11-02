В Раде предложили лишить КС финансирования до обновления его состава

Замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Галина Янченко предложила лишить Конституционный суд Украины госфинансирования до смены состава органа. Соответствующий законопроект, как уточнила депутат, уже зарегистрирован.

«Зарегистрировала законопроект об изменениях в госбюджет и лишении КСУ бюджетного финансирования до обновления этого государственного органа», — написала она в Facebook.

По её мнению, нельзя за счёт налогоплательщиков содержать орган, «который систематически сносит антикоррупционное законодательство и разрушает репутацию Украины в глазах всего цивилизованного мира».

27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей основному закону страны часть норм закона «О предотвращении коррупции». Это коснулось и уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновников.

После этого украинский президент Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект, которым предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.

В свою очередь, глава КС Александр Тупицкий заявил, что этот законопроект «имеет признаки конституционного переворота в стране».

Также в украинской партии «Голос» сообщили, что в отношении судей Конституционного суда открыли уголовное производство.