В Раде предложили лишить КС финансирования до обновления его состава
- Reuters
«Зарегистрировала законопроект об изменениях в госбюджет и лишении КСУ бюджетного финансирования до обновления этого государственного органа», — написала она в Facebook.
По её мнению, нельзя за счёт налогоплательщиков содержать орган, «который систематически сносит антикоррупционное законодательство и разрушает репутацию Украины в глазах всего цивилизованного мира».
27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей основному закону страны часть норм закона «О предотвращении коррупции». Это коснулось и уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновников.
После этого украинский президент Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект, которым предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.
В свою очередь, глава КС Александр Тупицкий заявил, что этот законопроект «имеет признаки конституционного переворота в стране».
Также в украинской партии «Голос» сообщили, что в отношении судей Конституционного суда открыли уголовное производство.