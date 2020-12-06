«Разрыв с собственным прошлым»: почему на Украине выступают против вручения медалей к 75-летию Победы

Проживающий на Украине ветеран Великой Отечественной войны Василий Волошко должен был получить памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Однако, как сообщили местные СМИ, его родственников возмутило, что награда была выдана «по указу президента Российской Федерации». Ранее глава Харьковской городской организации «Оппозиционная платформа — За жизнь» сообщал, что СБУ уже конфисковывала медали, которые предназначались украинским ветеранам. По мнению экспертов, такие эпизоды — характерный пример искажения исторической правды и плод пропагандистской политики Киева.

На Украине произошла резонансная история из-за вручения ветерану юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». В Новомосковске (Днепропетровская область) городской совет ветеранов передал 95-летнему Василию Волошко юбилейную медаль в честь 75-й годовщины Победы.

Как сообщает украинский «11 канал», ветеран не смог лично явиться за медалью из-за болезни. Поэтому памятный знак передали через его дочь. Однако женщина возмутилась, когда обнаружила, что медаль выдана «по указу президента Российской Федерации». Она заявила телеканалу, что сначала даже хотела отнести медаль обратно, но потом решила сохранить её как «вещественное доказательство».

По её словам, отцу-ветерану о медали она даже рассказывать не стала, чтобы не расстраивать: якобы с самого начала военных действий в Донбассе он активно поддерживал украинскую армию.

Местные журналисты обратились за комментарием к председателю городского совета ветеранов Михаилу Горбову. Он подтвердил, что аналогичные медали получили ещё 14 ветеранов и все они «очень довольны».

«Если Украина не удосужилась отметить своих героев в 75-ю годовщину, то это отметили в России», — добавил Горбов.

Это не первый случай, когда вокруг памятных медалей в честь победы в Великой Отечественной войне на Украине разгорается скандал.

Как сообщил ранее в Facebook глава Харьковской городской организации «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик, в июле СБУ задержала на границе делегацию харьковчан, которые возвращались из РФ. Среди них были 90-летний ветеран Великой Отечественной, дочь танкового конструктора Кошкина и бывший замдиректора Харьковского завода имени Малышева Михаил Исаев. Во время обыска у задержанных были изъяты медали «75 лет Великой Победы», которые те везли для ветеранов Харьковской области. По данным украинских СМИ, СБУ подтвердили эту информацию.

Также по теме «Спасение целого народа»: как Красная армия освободила Украину от нацистов 75 лет назад завершилось освобождение Украинской Советской Социалистической Республики от гитлеровских оккупантов — борьба...

О том, что Россия выпустит памятные монеты к 75-летию окончания Великой Отечественной войны для ветеранов стран СНГ, в ноябре прошлого года рассказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Такая реакция на это не очень понятна, видимо, потомки героев ВОВ на Украине попросту начали сходить с ума», — отметил в комментарии RT политолог и экономист Александр Дудчак.

Такую точку зрения разделяет и замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Такая практика, как награждение памятными медалями, распространена во всём мире. Таких случаев, чтобы медали вызывали подобную реакцию, нет больше нигде, кроме Украины», — констатировал эксперт в беседе с RT.

«Явная фальсификация истории»

Напомним, в 2015 году Пётр Порошенко, который на тот момент занимал пост президента Украины, подписал закон «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов». Этот документ упразднил использование термина «Великая Отечественная война» в стране, заменив его на формулировку «Вторая мировая война». Кроме того, новая норма аннулировала украинский закон «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» — отныне 9 мая стало в республике «Днём победы над нацизмом во Второй мировой войне».

При этом официальный Киев открыто чтит участников нацистских организаций, действовавших в годы Второй мировой войны.

Пётр Порошенко

Reuters

© Gleb Garanich

Так, в декабре 2018-го Порошенко подписал закон, согласно которому члены боевого крыла Организации украинских националистов Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА*) получили все права и льготы ветеранов.

Как говорилось в пояснительной записке, закон был призван усилить социальную защиту участников «борьбы за независимость Украины в XX веке из числа лиц, принимавших участие в боевых действиях».

Теперь бывшие бойцы УПА получают памятные награды на Украине наравне с ветеранами Красной армии. В апреле 2020 года глава предприятия, выпускающего награды, сообщил, кого именно наградят в текущем году как участников Второй мировой войны.

«Мы награждаем только тех людей, которые в период с 1 сентября 1939-го по 2 сентября 1945 года с оружием в руках боролись против нацизма. Это воины УПА и Советской армии — те, кто воевал в 1939 году и на Западном фронте, и на Восточном фронте», — заявил руководитель ВТО «Орден» Александр Сопов.

ОУН-УПА получила известность во время Второй мировой войны главным образом из-за активного взаимодействия с гитлеровцами — в частности, боевики этой организации уничтожили мирных жителей в Волыни. Власти Польши считают это преступление геноцидом.

Украинские националисты активно сотрудничали с германской разведкой. Абвер стремился создать из подконтрольных ему местных радикалов «повстанческую армию», чтобы использовать её против советских сил.

В начале 1941-го в составе полка абвера «Бранденбург-800» были созданы спецподразделение «Нахтигаль» и организация «Роланд». Уже в апреле ОУН официально провозгласила курс на сотрудничество с Третьим рейхом.

Власти Украины не только прославляют ОУН-УПА внутри страны, но и активно транслируют свою версию истории первой половины XX века на международных трибунах.

Так, в начале декабря постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что СССР был якобы причастен к планам Гитлера по развязыванию Второй мировой войны.

Митинг в честь 105-летия со дня рождения Степана Бандеры

Reuters

© Maxim Zmeyev

«В период оккупации советские власти погубили тысячи украинцев. Затем, во время отступления в 1941 году, разрушение и поджог важных объектов инфраструктуры в городах перед лицом наступления нацистских войск привели к гибели ещё большего количества людей», — заявил украинский постпред.

По мнению Владимира Шаповалова, любые попытки уравнять статус тех, кто боролся с нацистами, и тех, кто сотрудничал с гитлеровцами, — «явная фальсификация истории».

«Это противоречит объективной исторической картине. Это как если бы такие медали вручали, например, в ФРГ солдатам вермахта. С правовой точки зрения такая деятельность также вызывает серьёзные вопросы, поскольку Нюрнбергский трибунал осудил действия фашистов, нацистов и их пособников, в том числе УПА, как преступления против человечности», — напомнил эксперт.

«Карикатурная история»

Законы о героизации боевиков УПА и отказе от термина «Великая Отечественная война» — далеко не единственные документы, направленные на борьбу с советским прошлым.

В 2015 году на Украине был принят пакет законов о декоммунизации. Власти приравняли германский нацизм к коммунистической идеологии и запретили символику СССР и Третьего рейха. Кроме того, ограничения распространились и на коммунистические идеи — на Украине их запрещено выражать публично.

По стране прокатилась волна переименований населённых пунктов и сноса памятников советским лидерам. Формально в законе было предусмотрено исключение для монументов, связанных с изгнанием нацистов из страны, но на практике сносят и их.

Вместе с тем символика украинской дивизии СС «Галичина» под запрет не подпала — ранее такое постановление вынес Шестой апелляционный административный суд Киева.

РИА Новости

© Павел Лисицын

С июня 2017 года под запретом на Украине находится и георгиевская лента. Нельзя носить её или распространять её изображение. Нарушение карается административным штрафом.

По мнению экспертов, в борьбе с советским прошлым Украина встала на путь принятия идеологии фашизма.

Также по теме «Характерная двойственность»: как на Украине уживаются культ Бандеры и осуждение нацизма Мэрия украинского Херсона разместила на улицах города билборды, на которых поздравляет горожан с годовщиной принятия «Акта...

«Ранее жители этой страны были частью огромной державы с потрясающей историей. Отказавшись от общего великого наследия, Украина останется с карикатурной историей, где в качестве героев будут изображаться пособники фашистов и преступники», — констатировал Александр Дудчак.

Это мнение разделяет и Владимир Шаповалов.

«Сегодня власти Украины занимаются попранием исторической правды. Это движение существует с тех пор, как началась героизация Бандеры», — отметил эксперт.

По его словам, сейчас украинские политические элиты строят «антироссийское государство», и борьба с советским прошлым, порой доходящая до абсурда, стала важной частью этой идеологии. Государственная пропаганда привела к появлению в стране прослойки людей, исповедующих искажённые представления об истории и современных реалиях. Случай с дочерью ветерана, которая пожаловалась на «российскую» медаль, — наглядный пример того, к чему может привести такая активность, считает аналитик.

«Значительная часть украинского населения не разделяет эти представления, но власти стараются переписать историю. Это всегда приводит к разрыву с собственным прошлым, размывает идентичность нации. Кроме того, такая политика ставит под вопрос будущее Украины», — подытожил Шаповалов.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).