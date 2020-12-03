«Постыдные попытки переписать историю»: как Украина с трибуны ООН обвинила СССР в сговоре с Гитлером

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что СССР якобы был причастен к развязыванию Второй мировой войны. С трибуны ООН украинский дипломат обвинил советские власти в «оккупации» Украины и гибели тысяч украинцев. По мнению экспертов, заявление Киева можно отнести к числу «постыдных попыток переписать историю», на которые в своём выступлении обратил внимание постпред России при ООН Василий Небензя.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обвинил СССР в причастности к планам Адольфа Гитлера по развязыванию Второй мировой. Об этом украинский дипломат заявил во время торжественного заседания Генассамблеи ООН в память о жертвах войны.

«1 сентября 1939 года было вовсе не начальным этапом плана Гитлера, разработанного в том числе в сговоре со Сталиным», — говорится в заявлении Кислицы.

По его словам, подписанный в Москве 23 августа пакт Молотова — Риббентропа «очертил сферы интересов двух диктатур и стал предвестником дальнейшего раскола в Европе, длившегося десятилетия».

Он добавил, что «поляки и украинцы стали одними из первых жертв одного из этапов плана», когда нацистские солдаты с запада и советские солдаты с востока «вошли на территорию Польши и сегодняшней Западной Украины, а затем вторглись в Прибалтику».

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица

© МИД Украины

«В период оккупации советские власти погубили тысячи украинцев. Затем, во время отступления в 1941 году, разрушение и поджог важных объектов инфраструктуры в городах перед лицом наступления нацистских войск привели к гибели ещё большего количества людей», — говорится в заявлении.

При этом в 1944 году «картина сменилась на противоположную», добавил Кислица. По его словам, наступающие советские войска «вели миномётный обстрел», тогда как отступающие гитлеровские войска поджигали всё, что на тот момент «ещё не было уничтожено».

«Постыдные попытки переписать историю»

Как сообщается в официальном Twitter украинской миссии при ООН, Украина таким образом напомнила о жертвах Второй мировой войны, которая якобы была развязана Гитлером и Сталиным в 1939 году.

По мнению экспертов, выводы и заявления украинской стороны звучат кощунственно по отношению к собственному прошлому Украины.

«Это позорное заявление для Украины. Таким образом власти перечеркнули память о роли украинского народа в Великой отечественной войне, который сражался в составе Красной армии. Никакого отношения к историческим реалиям эта позиция не имеет. Во время войны Германия оккупировала всю территорию советской Украины, фашисты совершали преступления против населения. А теперь в риторике украинских властей всё оказалось поставлено с ног на голову», — отметил в комментарии RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Советские солдаты ведут бой на подступах к Одессе

РИА Новости

© Георгий Зельма

По мнению экспертов, когда Киев заявляет о неких погубленных советской властью украинцах, речь в действительности идёт об украинских коллаборационистах, воевавших на стороне Третьего рейха. Однако прямо об этом власти Украины заявлять опасаются, отметил Владимир Шаповалов.

Похожие оценки в беседе с RT высказал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Разговоры о том, что украинцы стали «жертвами», не имеют под собой оснований. Нужно напомнить, что Советская армия взяла под контроль «линию Керзона», благодаря чему Западная Украина была на тот момент возвращена украинской нации. Что касается претензий за уничтожение армией инфраструктуры, то это смешно, потому что ни одна армия не оставляет её врагу. На самом деле все эти рассуждения имеют под собой простую почву — не просто обеление, но и сакрализацию бандеровцев, которая идёт на Украине сегодня», — пояснил эксперт.

Накануне в Генассамблее ООН выступил и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он напомнил о жертве Советского Союза, потерявшего во Второй мировой войне 27 млн человек.

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«К сожалению, сегодня мы становимся свидетелями постыдных попыток переписать историю Второй мировой войны, наблюдаем развитие ошибочных концепций, которые отрицают историю агрессии или даже прославляют захватнические войны и колониальное господство», — говорится в заявлении Небензи.

По его словам, сегодня налицо «стремление стереть память о подвигах, разрушить военные памятники, запретить ношение медалей и символов отличия, прочно ассоциирующихся с Победой».

Сегодня на Украине переоценка Второй мировой войны стала частью государственной идеологии, отмечают эксперты. Как пояснил Владимир Шаповалов, выступление украинского постпреда при ООН является одной из тех попыток переписать историю, о которых говорил Василий Небензя.

«К сожалению, Запад не одёргивает Украину. Мало того, во многом киевские власти вторят западной риторике. Таких примеров немало, один из них — попытка представить дело так, будто фашистов победили только США и Великобритания», — отметил Шаповалов.

По словам Андрея Суздальцева, власти Украины транслируют крайне путаную версию исторических событий.

«В Киеве не могут определиться с тем, были украинцы жертвами германского нашествия или союзниками», — добавил эксперт.

Напомним, в декабре 2018 года президент Украины (тогда этот пост занимал Пётр Порошенко. — RT) подписал закон о льготах для бывших членов боевого крыла «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА)*. Во время Второй мировой войны организация воевала на стороне фашистской Германии. Однако сейчас киевские власти называют их «участниками борьбы за независимость Украины в XX веке».

По новому закону бывшие коллаборационисты получили ряд государственных льгот, включая льготы на коммунальные услуги и медикаменты.

Представители националистических организаций повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта

РИА Новости

В 2015 году на Украине был принят пакет законов о декоммунизации. Новыми нормами власти страны приравняли германский нацизм к коммунистической идеологии и запретили символику СССР и Третьего рейха. Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики» распространяется и на открытое выражение коммунистических взглядов.

В стране началась масштабная кампания по переименованию населённых пунктов, улиц и сносу памятников деятелям советской эпохи. Хотя в законодательстве было предусмотрено исключение для монументов, связанных с изгнанием нацистов с украинской территории, на практике сносят и их.

Так, в 2019 году активисты снесли памятник маршалу Георгию Жукову в Харькове. В Украинском институте национальной памяти (УИНП) назвали эти действия законными. Якобы монумент был символом «коммунистического тоталитарного режима», поскольку маршал Жуков входил в руководство СССР.

Абсурдный миф

В дополнение к этим мерам власти Украины в 2017 году запретили демонстрацию георгиевских лет, нарушение карается штрафом.

Зато вопрос о том, относить ли символику украинской дивизии СС «Галичина» к нацистской, стал предметом дискуссии. В мае 2020 года Окружной административный суд Киева признал, что символика дивизии подпадает под закон о запрете символики коммунистических и национал-социалистических режимов.

Однако уже в сентябре коллегия судей Шестого апелляционного административного суда пересмотрела это решение по жалобе УИНП.

Дивизия СС «Галичина» была создана в годы Второй мировой войны на базе Организации украинских националистов. Записаться в ряды СС тогда пожелали 80 тыс. жителей Украины.

Парад украинских националистов в Станиславе (ныне Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка, октябрь 1941 года

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Новая государственная идеология Киева не исключает также положительную трактовку такого документа, как «Акт провозглашения Украинской державы».

Документ был принят 30 июня 1941 года Организацией украинских националистов под руководством Степана Бандеры. В акте прямо говорилось о планах националистов «тесно сотрудничать с национал-социалистической «Великой Германией» под руководством вождя Адольфа Гитлера, создающего новый порядок в Европе и всём мире».

В сентябре 2020 года с предложением праздновать день подписания акта выступила группа депутатов Верховной рады. Ранее праздничные билборды в честь этого события развесили на улицах Херсона местные власти.

По мнению Андрея Суздальцева, сегодня многие украинцы верят в сфальсифицированные исторические мифы, которые транслирует пропаганда.

«Эти мифы популярны в украинском обществе. Отчасти потому, что их косвенно поддерживает и Запад», — считает эксперт.

Несколько иной точки зрения придерживается Владимир Шаповалов.

«Та версия истории, которую транслирует Киев, абсурдна, ведь если называть советскую армию оккупационной, то получится, что так же нужно назвать и миллионы украинцев, в ней служивших. Миф о советской «оккупации» культивируют власти Украины как часть деструктивной антироссийской идеологии. Часть украинского общества верит этому, ведь общество не едино. Однако большинству украинцев эти идеи чужды, поскольку люди помнят подлинную историю Великой Отечественной войны», — подытожил эксперт.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).