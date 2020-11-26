«Смешать понятия»: что могут повлечь за собой призывы Киева провести декоммунизацию в Крыму и Донбассе

Украинские власти готовы провести декоммунизацию в Крыму и в самопровозглашённых республиках Донбасса, если они перейдут под контроль Киева. Об этом заявили в Министерстве по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий. При этом уже сейчас в некоторых городах Украины существует обратная тенденция, когда местные власти пытаются отменить ранее принятые решения борцов с советским прошлым. По мнению экспертов, разговорами о декоммунизации Донбасса власти Украины только отдаляют перспективы его реинтеграции.

Украинское руководство должно провести декоммунизацию в Донбассе и Крыму, если эти регионы перейдут под контроль Украины. Такое мнение высказала заместитель главы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам чиновницы, внедрение и реализация норм о декоммунизации должны проходить на «временно оккупированных» территориях Донбасса и Крыма в том же порядке, как и на всей территории Украины.

«Если мы говорим о декоммунизации, то подход не может отличаться для Донецкой, Луганской областей и Крыма. Есть закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», там чётко определены алгоритмы, требования и процедуры. Поэтому я бы никоим образом не выделяла, чтобы не говорили, что есть вся Украина, а есть Донецкая, Луганская область и Крым», — заявила Голованчук.

Напомним, глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович считает, что декоммунизация должна проводиться в Донбассе после «переходного режима».

«Наиболее откровенные элементы коммунистической пропаганды в ближайшее время после деоккупации должны быть изъяты из публичного пространства. Но всё равно у нас должны быть разработаны такие механизмы, чтобы это было цивилизованно, понятно, правильно проговорено с обществом. Мы не можем это делать без соответствующей дискуссии», — заявил глава УИНП в марте 2020 года.

По мнению экспертов, часть украинского руководства понимает, что декоммунизация вызывает негативную реакцию в ряде регионов страны, не говоря уже о самопровозглашённых республиках Донбасса. Поэтому некоторые киевские политики и общественные деятели пытаются немного сгладить раскол, в то время как другая часть, напротив, взвинчивает обстановку своими заявлениями.

«Отношение к декоммунизации в Киеве, Львове, Харькове и Одессе разное. И на фоне этих противоречий продолжает снижаться рейтинг президента Зеленского», — отметил в беседе с RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

При этом, говоря о Донбассе, украинские чиновники намеренно упоминают и Крым, находящийся в составе России. Как считает политолог и экономист Александр Дудчак, таким образом украинские власти специально пытаются поставить знак равенства между Донбассом и российским Крымом.

«Это делается для того, чтобы смешать понятия и сделать выполнение Минских соглашений по Донбассу невозможным», — отметил эксперт в комментарии RT.

Бой с прошлым

Напомним, пакет законов о декоммунизации был принят Верховной радой в апреле 2015 года в рамках политики по пересмотру истории Украины.

Одним из этих актов стал закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». Согласно документу, советская символика приравнена к нацистской и запрещена к публичной демонстрации. Под запретом оказалось и публичное выражение коммунистических идей.

Наряду с законом об осуждении коммунистического прошлого Рада приняла закон «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов». Этот документ упразднил термин «Великая Отечественная война», вместо которого на Украине теперь используется «Вторая мировая война», а также ввёл новый праздник — День памяти и примирения.

Памятник Николаю Щорсу в Киеве

РИА Новости

В свою очередь, закон «О правовом статусе борцов за независимость Украины» наделил бывших нацистских коллаборационистов специальным статусом и льготами.

После вступления пакета законов в силу по Украине прокатилась волна переименований топонимов. В частности, Днепропетровск, названный в честь одного из руководителей УССР Григория Петровского, был переименован в Днепр. Дзержинск получил название Торецк, а Днепродзержинск стал Каменским.

Впрочем, под «репрессии» попали не только названия времён СССР, но также топонимы царской России. Например, до 1926 года Днепропетровск был Екатеринославом — в честь Святой Екатерины, но это имя городу власти не вернули.

Всего, по данным на начало 2020 года, на Украине было переименовано около 52 тыс. улиц, скверов, гор и рек, почти 1 тыс. населённых пунктов и 26 районов. Политика декоммунизации не ограничивается топонимикой, также ведётся борьба с памятниками советским деятелям. В стране снесли около 2,5 тыс. монументов, из них полторы тысячи были памятниками Владимиру Ленину.

Сейчас кампания по декоммунизации на Украине продолжается. В августе 2020 года глава УИНП Антон Дробович сообщил о планах властей снести советские гербы на мосту Патона в Киеве и на монументе «Родина-мать». Также руководство украинской столицы намерено изменить до неузнаваемости памятник Николаю Щорсу.

«Сейчас появился проект под названием «Тёмный всадник», который должен будет обезличить Щорса», — заявил Дробович.

Историческая справедливость

Но существует и обратная тенденция. В феврале 2020 года Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова. Ранее эту инициативу поддержали 86% горожан, а также ветеранские организации.

В октябре этого года городская историко-топонимическая комиссия Одессы поддержала призыв мэра города и вернула одесским улицам их прежние названия. Речь идёт о проспекте Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии. После «евромайдана» они были переименованы в проспект Небесной Сотни и улицу Инглези.

Также по теме «Процедуру легко затянуть»: почему на Украине до сих пор не составлен реестр памятников Второй мировой войны Суд Киева обязал кабинет министров Украины утвердить Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны. Об этом сообщается на...

О возвращении советских названий этим улицам написал в своём Facebook мэр Одессы Геннадий Труханов. Он назвал это решение «очередной победой».

«Для этого (возвращения прежних названий. — RT) есть все законные основания. В частности, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом. То же касается и улицы 25-й Чапаевской Дивизии — легендарного формирования, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны», — написал городской голова.

Труханов добавил, что предстоит много работы, но «главные шаги уже сделаны».

«И мы сделаем всё возможное, чтобы окончательно восстановить историческую справедливость», — подытожил он.

Более осторожно в начале ноября на эту тему высказался мэр Николаева Александр Сенкевич, назвав вопросы переименования «очень сложными». По его словам, для востока страны актуальны одни герои, на западе больше героизируют других исторических персонажей, которые «также боролись за независимость Украины». По мнению политика, с этими вопросами «не нужно играть».

«Нужно в сферу образования внедрять такие нитки, которые будут сшивать Украину, а не давать возможность бытовым сепаратистам заниматься этим на местах. Закон о декоммунизации действительно иногда был воспринят чересчур прямолинейно», — заявил он.

Раскол по идейной линии

По мнению экспертов, такие шаги, как возвращение названий улицам в Одессе, — лишь ничтожно малое выражение подлинных настроений жителей Украины.

«Раньше около 99% украинского населения воспринимали негативно идею декоммунизации. Сейчас, конечно, процент изменился, поскольку власть планомерно занимается уничтожением и очернением украинского героического прошлого в составе Российской империи и СССР», — заявил Александр Дудчак.

Однако доля граждан, гордящихся своей историей и воспринимающих декоммунизацию в штыки, всё равно велика, считает эксперт.

Неизвестные разрушают памятник Владимиру Ленину в Харькове

РИА Новости

© Игорь Чекачков

Раздел имеет географическую привязку — большинство противников декоммунизации проживают в южных и юго-восточных районах Украины, а также в самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Угроза Киева провести декоммунизацию в Донбассе после его реинтеграции может серьёзно застопорить реинтеграцию региона в состав Украины, считают эксперты.

При этом пересмотреть свои идеологические установки нынешние власти Украины не могут. Дело в том, что враждебность к России и совместному прошлому является фундаментом в идеологии новой украинской государственности, считают эксперты.

«Вся идеология нынешних властей Украины строится на борьбе с советским наследием, Россией. Если эта платформа будет уничтожена, то нынешний режим просто потеряет смысл своего существования», — отметил Александр Дудчак.

В таких условиях компромисс между Киевом и Донбассом практически невозможен, полагает эксперт.

«Реинтеграция ДНР и ЛНР, о которой говорят в Киеве, нереальна на таком фоне — в Киеве отказываются даже предоставить амнистию жителям самопровозглашённых республик, хотя это предусмотрено Минскими соглашениями», — подытожил Дудчак.