NewsOne: Родину-мать оставят без герба, а из Щорса сделают «тёмного всадника»

В рамках декоммунизации украинской столицы планируется убрать советские гербы на мосту Патона и на монументе «Родина-мать». Как сообщает NewsOne, директор украинского Института национальной памяти Антон Дробович заявил, что также будет видоизменён памятник Щорсу, которого хотят «обезличить» и сделать из него «тёмного всадника».
В Киеве могут снести советские гербы на мосту Патона и на монументе «Родина-мать». Как передаёт NewsOne, об этом заявил директор украинского Института национальной памяти Антон Дробович. По его словам, это есть в планах по декоммунизации украинской столицы.
Он отметил, что планируется также видоизменить памятник Щорсу.
«Сейчас появился проект под названием «Тёмный всадник», который должен будет обезличить Щорса», — добавил Дробович.
Дробович также прокомментировал решение Киевского городского совета о гимне Украины, который школьники должны будут исполнять перед началом уроков.
«Сейчас происходит недостаточно осмысленная дискуссия. Кто-то говорит — это хорошо или плохо, но мало кто опирается на выводы возрастной психологии, на выводы учителей, международный опыт, где это срабатывает, а где — нет. Как дети себя ведут, действительно ли они поют», — подчеркнул директор Института нацпамяти.
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