СТРАНА: из Ленина сделали болгарина с виноградной лозой

В рамках декоммунизации в Одесской области памятник Владимиру Ленину превратили в монумент болгарскому переселенцу. Однако, как пишет «СТРАНА», несмотря на национальный болгарский костюм и сельскохозяйственный антураж монумента, в памятнике всё равно узнаётся вождь мирового пролетариата.
В селе Зализничное Одесской области памятник Владимиру Ленину превратили в монумент болгарскому переселенцу с виноградной лозой. Как передаёт «СТРАНА», об этом написал в Facebook сотрудник общественной организации Рассвет и активист декоммунизации Вадим Поздняков.
Как отмечает издание, несмотря на национальный болгарский костюм, в который обрядили вождя мирового пролетариата, а также сельскохозяйственный антураж (корзина с ягодами винограда у ног и лоза в руке), в памятнике всё равно узнаётся Ленин.
По словам Позднякова, на открытых территориях на Украине теперь осталось всего два памятника Ленину: в сёлах Калчева и Городнее Болградского района Одесской области.
Решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) об отменённом матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (3:0) помогло «Тамбову» сохранить место в элитном дивизионе отечественного футбола.
Украинский президент Владимир Зеленский записал обращение с призывом «посмотреть фильм «Земляне», как того требовал мужчина, захвативший заложников в автобусе в Луцке. Соответствующее видео глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц заявил, что баннер фанатов «Зенита» в адрес владельца «Спартака» Леонида Федуна будет рассматриваться на следующем заседании организации.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение засчитать техническое поражение ФК «Сочи» за неявку на игру 29-го тура Российской-премьер-лиги (РПЛ) против «Тамбова».
Соединённые Штаты заявили о подозрении двух граждан КНР в работе на китайское Министерство государственной безопасности. Как заявили в ФБР, хакеры Ли Сяою и Донг Цзяжи, предположительно, «пытались украсть данные об изучении коронавируса».
Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров считает, что американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон О'Мэлли пытается выехать на волне популярности чемпиона организации в легчайшем весе россиянина Петра Яна.
Соединённые Штаты призвали Россию прекратить разрабатывать «летучие Чернобыли» — крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой. По мнению спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, такое оружие «вообще не должно существовать».
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова, работавшая судьёй на Олимпиаде-1980, вспомнила, какой резонанс вызвало решение её бригады присудить олимпийское золото россиянке Елене Давыдовой, а не представительнице Румынии Наде Команечи.