Горсовет Харькова вновь переименовал проспект в честь маршала Жукова

Короткая ссылка
Харьковский городской совет вновь проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Об этом сообщили в пресс-службе совета.
Горсовет Харькова вновь переименовал проспект в честь маршала Жукова
  • © Офіційний сайт Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету

Инициативу о возвращении проспекту имени Жукова поддержали 52 депутата.

Секретарь топонимической комиссии Алексей Хорошковатый уточнил, что горсовет поддержал обращение ветеранских организаций, а также мнение горожан, 86% которых во время электронного голосования выступили за переименование проспекта в честь советского полководца.

В то же время мэр Харькова Геннадий Кернес отметил, что данное решение горсовета не противоречит закону о декоммунизации, который не распространяется на памятники, связанные с освобождением Украины от нацистов.

«Согласно военной экспертизе, Георгий Жуков принимал участие в изгнании нацистских оккупантов с Украины в ходе Второй мировой войны... в рамках своих полномочий и в законодательном поле (если нужно — в суде) будем продолжать отстаивать право харьковчан на историческую память», — подчеркнул он.

В сентябре окружной суд Харькова признал переименование проспекта Григоренко в проспект маршала Жукова незаконным и отменил данное решение горсовета по запросу территориальной организации партии «Европейская солидарность».

В мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение о переименовании ряда городских объектов в рамках декоммунизации. В частности, меры коснулись проспекта маршала Жукова и одноимённой станции метро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить