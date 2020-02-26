Горсовет Харькова вновь переименовал проспект в честь маршала Жукова

Харьковский городской совет вновь проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Об этом сообщили в пресс-службе совета.

Инициативу о возвращении проспекту имени Жукова поддержали 52 депутата.

Секретарь топонимической комиссии Алексей Хорошковатый уточнил, что горсовет поддержал обращение ветеранских организаций, а также мнение горожан, 86% которых во время электронного голосования выступили за переименование проспекта в честь советского полководца.

В то же время мэр Харькова Геннадий Кернес отметил, что данное решение горсовета не противоречит закону о декоммунизации, который не распространяется на памятники, связанные с освобождением Украины от нацистов.

«Согласно военной экспертизе, Георгий Жуков принимал участие в изгнании нацистских оккупантов с Украины в ходе Второй мировой войны... в рамках своих полномочий и в законодательном поле (если нужно — в суде) будем продолжать отстаивать право харьковчан на историческую память», — подчеркнул он.

В сентябре окружной суд Харькова признал переименование проспекта Григоренко в проспект маршала Жукова незаконным и отменил данное решение горсовета по запросу территориальной организации партии «Европейская солидарность».

В мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение о переименовании ряда городских объектов в рамках декоммунизации. В частности, меры коснулись проспекта маршала Жукова и одноимённой станции метро.