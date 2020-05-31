«Все эти земли получила бесплатно»: экс-премьер Украины Азаров напомнил о её территориях до вступления в СССР

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина, ставшая в 1922 году одной из республик СССР, не имела в своём составе Харькова, Херсона, Одессы, Донецка, Луганска, Крыма и Львова и получила все эти земли «полностью бесплатно», находясь в составе Советского Союза. В Госдуме напомнили, что Украина вышла из состава СССР, имея в пять раз большую площадь, чем когда вошла в состав Московского царства в 1654 году.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров на своей странице в Twitter заявил, что Украина, ставшая в 1922 году одной из республик СССР, не имела в своём составе Харьков, Херсон, Одессу, Донецк, Луганск, Крым и Львов.

Политик напомнил, что «все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причём полностью бесплатно».

«А новоиспечённые так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да ещё и ценой десятков тысяч человеческих жизней», — высказался он.

Украина с 2014 года активно проводит так называемую политику декоммунизации, согласно которой власти страны ликвидируют наследие советского периода истории. В частности, на Украине запрещена символика коммунистической партии, подлежат сносу советские памятники, изменяются названия улиц и населённых пунктов.

Например Институт нацпамяти Украины опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона о декоммунизации, в связи с чем их имена должны исчезнуть из географических названий. В их числе, например, Леонид Брежнев, Семён Будённый, Фридрих Энгельс, Карл Маркс, Георгий Жуков, Надежда Крупская, Владимир Ленин, Серго Орджоникидзе, Михаил Фрунзе.

В феврале президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится объединения двух стран, в случае которого они стали бы глобальным конкурентом как в Европе, так и в остальном мире.

Путин добавил, что исторически у России и Украины было много общего и даже «отцы-основатели» украинского национализма в трудах XIX века писали, что Киеву нужны хорошие отношения с Москвой.

«Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурентов, глобального конкурента. В Европе и в мире. Никто этого не хочет. Поэтому будут делать всё, чтобы нас растаскивать», — подтвердил российский лидер.

Президент России Владимир Путин

РИА Новости

© Алексей Никольский

В 2019 году во время пресс-конференции в Москве Путин напомнил, что в ходе создания СССР к Украине были присоединены «исконно русские территории».

«Всё Причерноморье, западные земли российские были переданы в Украину со странной формулировкой — для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине», — подчеркнул он.

Российский лидер пояснил, что такой шаг был обусловлен тем, что это была сельская территория, где проживали мелкобуржуазные представители.

«Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это всё — наследие государственного строительства Владимира Ленина. Теперь мы с этим разбираемся», — добавил Путин.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с RT тоже отметил, что территории Донбасса были присоединены к Украине в завершение гражданской войны для усиления пролетарской прослойки в рядах партии украинских большевиков. Он также указал, что в ходе гражданской войны существовала Криворожская Республика, отдельная от Украины.

«То есть это абсолютно инородное тело в составе Украины. Но когда Украина получила Донбасс, она, естественно, сочла, что так было всегда. И сейчас так считает. Всё, из чего сейчас состоит Украина, — это приобретения за время её существования сначала в Российской Империи, а затем в СССР», — пояснил он.

«В состав Московского царства в 1654 году Украина вошла с пятью территориями, а вышла из состава Советского Союза с территорией в пять раз больше. Этот пафос, с которым Украина требует свою исконную территорию, очень фальшив», — указал депутат.

Он отметил, что декоммунизация фактически началась на Украине не с 2014 года: «это курс, которым шла Украина, начиная с 1991 года».

В свою очередь, экс-депутат горсовета Одессы, историк и публицист Александр Васильев заявил, что на момент создания Советского Союза Украина уже де-факто обладала большинством перечисленных земель, однако признаны украинскими они были именно советской властью.

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«Тут нет ничего странного. Потому что, когда вы получили наследство, на которое не имеете прав, то вам лучше всего сделать вид, что вовсе это никакое не наследство, а некая компенсация. Украинцы получили в наследство от большевиков страну в её границах, а теперь всячески стараются сделать вид, что большевики тут ни при чём. Если вспомнить, что советский период в истории был довольно непродолжительным, до него существовало Российское государство, то мы увидим, что перечисленные земли были частью России. Этот регион назывался Новороссией, то есть Новой Россией, и до советской власти никаких притязаний на принадлежность этой территории к Украине не наблюдалось», — отметил он.

Напомним, в настоящее время основной территориальной претензией Украины является Крым. Полуостров вернулся в состав России в 2014 году в результате проведённого референдума, результаты которого украинская сторона признавать отказывается. Более 96% принявших участие в плебисците жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.

В марте Владимир Путин, выступая во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, назвал смешными попытки поставить под сомнение волеизъявление крымчан.

«Это справедливое и, как показала жизнь, долгожданное событие и для крымчан, и для всей нашей страны, люди тогда сделали осознанный выбор, причём настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение вызывают просто сначала оторопь, а потом усмешку», — подчеркнул он.

Кроме того, Путин назвал неудачными действия других стран, которые «стремятся создать проблемы жителям региона».