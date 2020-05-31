«Все эти земли получила бесплатно»: экс-премьер Украины Азаров напомнил о её территориях до вступления в СССР
- Вид на Одесский морской вокзал с Потёмкинской лестницы
- РИА Новости
- © Денис Петров
Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров на своей странице в Twitter заявил, что Украина, ставшая в 1922 году одной из республик СССР, не имела в своём составе Харьков, Херсон, Одессу, Донецк, Луганск, Крым и Львов.
Политик напомнил, что «все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причём полностью бесплатно».
«А новоиспечённые так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да ещё и ценой десятков тысяч человеческих жизней», — высказался он.
Украина с 2014 года активно проводит так называемую политику декоммунизации, согласно которой власти страны ликвидируют наследие советского периода истории. В частности, на Украине запрещена символика коммунистической партии, подлежат сносу советские памятники, изменяются названия улиц и населённых пунктов.
Например Институт нацпамяти Украины опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона о декоммунизации, в связи с чем их имена должны исчезнуть из географических названий. В их числе, например, Леонид Брежнев, Семён Будённый, Фридрих Энгельс, Карл Маркс, Георгий Жуков, Надежда Крупская, Владимир Ленин, Серго Орджоникидзе, Михаил Фрунзе.
В феврале президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится объединения двух стран, в случае которого они стали бы глобальным конкурентом как в Европе, так и в остальном мире.
Путин добавил, что исторически у России и Украины было много общего и даже «отцы-основатели» украинского национализма в трудах XIX века писали, что Киеву нужны хорошие отношения с Москвой.
«Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурентов, глобального конкурента. В Европе и в мире. Никто этого не хочет. Поэтому будут делать всё, чтобы нас растаскивать», — подтвердил российский лидер.
- Президент России Владимир Путин
- РИА Новости
- © Алексей Никольский
В 2019 году во время пресс-конференции в Москве Путин напомнил, что в ходе создания СССР к Украине были присоединены «исконно русские территории».
«Всё Причерноморье, западные земли российские были переданы в Украину со странной формулировкой — для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине», — подчеркнул он.
Российский лидер пояснил, что такой шаг был обусловлен тем, что это была сельская территория, где проживали мелкобуржуазные представители.
«Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это всё — наследие государственного строительства Владимира Ленина. Теперь мы с этим разбираемся», — добавил Путин.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с RT тоже отметил, что территории Донбасса были присоединены к Украине в завершение гражданской войны для усиления пролетарской прослойки в рядах партии украинских большевиков. Он также указал, что в ходе гражданской войны существовала Криворожская Республика, отдельная от Украины.
«То есть это абсолютно инородное тело в составе Украины. Но когда Украина получила Донбасс, она, естественно, сочла, что так было всегда. И сейчас так считает. Всё, из чего сейчас состоит Украина, — это приобретения за время её существования сначала в Российской Империи, а затем в СССР», — пояснил он.
«В состав Московского царства в 1654 году Украина вошла с пятью территориями, а вышла из состава Советского Союза с территорией в пять раз больше. Этот пафос, с которым Украина требует свою исконную территорию, очень фальшив», — указал депутат.
Он отметил, что декоммунизация фактически началась на Украине не с 2014 года: «это курс, которым шла Украина, начиная с 1991 года».
В свою очередь, экс-депутат горсовета Одессы, историк и публицист Александр Васильев заявил, что на момент создания Советского Союза Украина уже де-факто обладала большинством перечисленных земель, однако признаны украинскими они были именно советской властью.
«Тут нет ничего странного. Потому что, когда вы получили наследство, на которое не имеете прав, то вам лучше всего сделать вид, что вовсе это никакое не наследство, а некая компенсация. Украинцы получили в наследство от большевиков страну в её границах, а теперь всячески стараются сделать вид, что большевики тут ни при чём. Если вспомнить, что советский период в истории был довольно непродолжительным, до него существовало Российское государство, то мы увидим, что перечисленные земли были частью России. Этот регион назывался Новороссией, то есть Новой Россией, и до советской власти никаких притязаний на принадлежность этой территории к Украине не наблюдалось», — отметил он.
Напомним, в настоящее время основной территориальной претензией Украины является Крым. Полуостров вернулся в состав России в 2014 году в результате проведённого референдума, результаты которого украинская сторона признавать отказывается. Более 96% принявших участие в плебисците жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.
В марте Владимир Путин, выступая во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, назвал смешными попытки поставить под сомнение волеизъявление крымчан.
«Это справедливое и, как показала жизнь, долгожданное событие и для крымчан, и для всей нашей страны, люди тогда сделали осознанный выбор, причём настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение вызывают просто сначала оторопь, а потом усмешку», — подчеркнул он.
Кроме того, Путин назвал неудачными действия других стран, которые «стремятся создать проблемы жителям региона».