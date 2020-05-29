В Совфеде оценили заявление Кравчука о способе «остановить Россию»

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT слова первого украинского президента Леонида Кравчука, который заявил, что «остановить Россию» и её «агрессивные дела» можно только с помощью жёстких и единых действий международной коалиции.

«Последнее время Кравчук делает противоречивые заявления, то говорит реальные вещи, то совершенно абсурдные. Ему надо на кого-то переложить груз ошибок, которые на Украине наделали с момента начала её независимости. Не Россию надо останавливать, а вмешательство во внутренние дела Украины со стороны западных государств. Россию не надо останавливать, с ней необходимо налаживать дружеские взаимоотношения», — сказал сенатор.

По словам Цекова, только при соблюдении данных условий «Украина сможет стать демократичным и процветающим государством».

Ранее Кравчук заявил, что «остановить Россию» и её «агрессивные дела» можно только с помощью жёстких и единых действий международной коалиции.