Кравчук рассказал, что Хрущёв «заставил» Украину принять Крым

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Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв заставил Украинскую ССР принять Крым в свой состав, поскольку Москва «не могла с ним справиться». Об этом рассказал первый украинский президент Леонид Кравчук в интервью изданию «Апостроф».
Кравчук рассказал, что Хрущёв «заставил» Украину принять Крым
  • РИА Новости

«(Хрущёв. — RT) приезжает в Киев, заходит к первому секретарю ЦК Компартии Украины и говорит: «Вы должны забрать Крым, Россия не может с ним справиться», — сказал Кравчук.

Как отметил политик, Киеву «не подарили» полуостров — «заставили взять».

При этом, по оценке Кравчука, с начала 50-х годов Киев потратил на содержание Крыма $110 млрд.

В июне 2018 года Кравчук предположил, каким образом Украина может «вернуть» Крым. По его мнению, «возвращению» Крыма в состав Украины могло бы способствовать предоставление полуострову «особого статуса». 

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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