Кравчук назвал единственный способ «остановить Россию»

Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что «остановить Россию» и её «агрессивные дела» можно только с помощью жёстких и единых действий международной коалиции.

«Но когда мы говорим «санкции», а европейские страны участвуют в «Северном потоке»... Когда мы говорим «санкции» — и тут же говорим, «а как же сделать, чтобы смягчить санкции, как бы отменить санкции...» Это же говорит не кто-нибудь, а президент Франции, который является одним из участников минского процесса и встреч в нормандском формате», — заявил Кравчук в интервью порталу «Гордон».

По мнению бывшего президент, «тут говорим одно, тут — другое, а делаем третье».

«И считаю, что другого пути остановить Россию, точнее Кремль и кремлёвских руководителей, нет, кроме как жёстких, единых, объединённых в коалицию по поддержке Украины, и не только Украины, а и в коалицию, которая остановила бы агрессивные дела в мире», — пояснил он.

Ранее Кравчук заявлял, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв заставил Украинскую ССР принять Крым в свой состав, поскольку Москва «не могла с ним справиться».

Кроме того, он рассказал, какие были допущены ошибки в выстраивании отношений с Россией после распада СССР.

По его словам, если бы у него была машина времени, он бы тщательнее проработал различные механизмы взаимоотношений с Россией.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.