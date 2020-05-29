Кравчук назвал единственный способ «остановить Россию»
- РИА Новости
«Но когда мы говорим «санкции», а европейские страны участвуют в «Северном потоке»... Когда мы говорим «санкции» — и тут же говорим, «а как же сделать, чтобы смягчить санкции, как бы отменить санкции...» Это же говорит не кто-нибудь, а президент Франции, который является одним из участников минского процесса и встреч в нормандском формате», — заявил Кравчук в интервью порталу «Гордон».
По мнению бывшего президент, «тут говорим одно, тут — другое, а делаем третье».
«И считаю, что другого пути остановить Россию, точнее Кремль и кремлёвских руководителей, нет, кроме как жёстких, единых, объединённых в коалицию по поддержке Украины, и не только Украины, а и в коалицию, которая остановила бы агрессивные дела в мире», — пояснил он.
Ранее Кравчук заявлял, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв заставил Украинскую ССР принять Крым в свой состав, поскольку Москва «не могла с ним справиться».
Кроме того, он рассказал, какие были допущены ошибки в выстраивании отношений с Россией после распада СССР.
По его словам, если бы у него была машина времени, он бы тщательнее проработал различные механизмы взаимоотношений с Россией.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.