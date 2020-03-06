В Раде рассказали о новом плане «борьбы» за Донбасс и Крым

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в интервью изданию «Апостроф» предложила «пробиваться» к жителям Донбасса и Крыма через телевидение.

Кравчук предложила организовать «информационную деоккупацию», «перетянув» аудиторию на украинские каналы путём показа развлекательных программ в момент трансляции по российскому телевидению новостей и «пропагандистских шоу».

При этом новостные выпуски, по её словам, надо приурочить к началу комендантского часа на территории самопровозглашённых ДНР и ЛНР и показывать в 23:00.

Кравчук заявила, что Киев за шесть лет «потерял много времени», поэтому «пробиться» будет очень сложно.

«Постепенно канал будет выходить на собственное производство, но год-два, конечно, это в первую очередь производство больших телевизионных групп, которые готовы сознательно просто делиться своим контентом», — заключила она.

В июле в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о необходимости «всемирного русскоязычного телеканала» для «борьбы за умы украинцев» в Донбассе и Крыму, а также «за умы россиян на территории России».

Позднее стало известно о планах Киева запустить в феврале 2020 года специальный телеканал на неподконтрольных территориях.

В декабре замглавы Министерства молодёжи и спорта Украины Анатолий Максимчук заявил, что новый государственный телеканал совместит функции развлекательного и информационного вещания.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.