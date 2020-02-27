В ДНР отреагировали на план партии Вакарчука по «возвращению» Донбасса

Представленный украинской партией «Голос» во главе со Святославом Вакарчуком план по «возвращению» Донбасса следует воспринимать как очередную спекуляцию на конфликте и попытку повысить политический рейтинг, заявил депутат Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Медведев.

«Очередная спекуляция на конфликте с целью повысить рейтинг или просто дать о себе знать, мелькнуть в средствах массовой информации... Всерьёз воспринимать такие высказывания не следует», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что Минские соглашения — это единственный план по урегулированию конфликта в Донбассе, имеющий юридическую силу.

«Гарантом этого плана выступают Франция, Германия и Россия. Этот план одобрен Советом Безопасности ООН и пересмотру не подлежит», — напомнил депутат.

Ранее партия «Голос» представила восьмиэтапный план, предусматривающий, в частности, создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT призвал Киев вместо этого «попробовать поговорить о примирении сторон» с жителями ЛНР и ДНР.