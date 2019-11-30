В Киеве заявили о планах запуска ТВ для неподконтрольных территорий
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Об этом он сказал в интервью украинскому изданию «Зеркало недели».
«Именно сейчас идёт процесс создания такого телеканала на базе UATV, который должен быть запущен уже в феврале. Повторяю: его эфирное вещание будет только на временно оккупированных территориях», — заявил он.
Ранее Бородянский заявлял, что около 80% жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса смогут смотреть украинские телеканалы в течение трёх месяцев.
По его словам, планируется создание телеканала, который будет вещать на украинском и русском языках.