В Киеве заявили о планах запуска ТВ для неподконтрольных территорий

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Министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что в феврале 2020 года планируется запуск украинского телеканала, который будет вещать исключительно на неподконтрольных Киеву территориях. 
В Киеве заявили о планах запуска ТВ для неподконтрольных территорий
  • Pixabay

Об этом он сказал в интервью украинскому изданию «Зеркало недели».

«Именно сейчас идёт процесс создания такого телеканала на базе UATV, который должен быть запущен уже в феврале. Повторяю: его эфирное вещание будет только на временно оккупированных территориях», — заявил он.

Ранее Бородянский заявлял, что около 80% жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса смогут смотреть украинские телеканалы в течение трёх месяцев.

По его словам, планируется создание телеканала, который будет вещать на украинском и русском языках.

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