Азаров напомнил о бесплатно полученных Украиной землях в составе СССР

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров напомнил, что, когда Украина стала одной из республик СССР в 1922 году, в её составе не было Харькова, Херсона, Одессы, Донецка, Луганска, Крыма и Львова, которые она затем получила «бесплатно».

«Все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причём полностью бесплатно! А новоиспечённые так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да ещё и ценой десятков тысяч человеческих жизней», — написал Азаров в своём Twitter.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать.

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, в свою очередь, предложила «пробиваться» к жителям Донбасса и Крыма через телевидение.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.