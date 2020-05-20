Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным

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Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать.
Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным
  • РИА Новости

«Украина непосредственно оговаривает ситуацию по Крыму. Я её оговариваю со всеми европейцами, с кем я встречаюсь, все понимают, что санкционная политика, несмотря на то что некоторые европейские страны привязали её только к Донбассу, по крайней мере в своём мышлении, и снятие санкций с Российской Федерации могут быть только после того, как, некоторые так думают, вернётся Донбасс в Украину», — сказал он в ходе пресс-конференции.  

По его словам, США, Канада и большинство стран ЕС, включая Германию и Францию, понимают, что «пока Крым не вернётся, санкции не будут сняты».

«Пока это единственный способ, где мы говорим о Крыме… Когда у меня была первая встреча в Нормандии с Ангелой Меркель, мы с ней поднимали этот вопрос, и с президентом Французской Республики, и, честно говоря, я сказал это Путину. Я чувствую, что Россия не хочет, конечно, оговаривать этот вопрос. Но мы же с вами помним, что это наша земля, это наш народ», — рассказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.

9 декабря в Париже состоялся саммит в нормандском формате с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии. 

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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