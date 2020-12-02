Постпред Украины при ООН высказался о действиях нацистов и советских солдат

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании ГА ООН поставил в один ряд действия советских воинов и солдат нацистской Германии, пишет РИА Новости.

Отмечается, что представители большинства других стран высоко оценили вклад Советского Союза в победу над фашизмом.

Как уточняется, Кислица напомнил о пакте Молотова — Риббентропа, который, по его словам, «разделил сферы интересов между двумя диктатурами».

«Поляки и украинцы были среди первых жертв части этого плана, когда солдаты-нацисты с запада и советские солдаты с востока маршировали по территории Польши (нынешней территории Западной Украины), а затем вторглись в балтийские страны», — заявил украинский постпред.

По его словам, «советы убили тысячи украинцев после оккупации, затем убили ещё больше, отступая в 1941-м, уничтожая и поджигая важные объекты инфраструктуры в городах по мере продвижения нацистских сил».

Он добавил, что в 1944 году картина сменилась на противоположную.

«Наступающие советские войска обстреливали, тогда как отступающие нацистские силы поджигали всё, что осталось», — сказал Кислица.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Генассамблеи организации напомнил об ответственности государств за предотвращение распространения неонацизма и призвал не дать человечеству вновь скатиться в бездну войны.

Небензя выступил на торжественном заседании ГА ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны от имени России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Он отметил, что в последнее время наблюдаются попытки переписать историю Второй мировой войны, а также развиваются ошибочные концепции, отрицающие агрессию и прославляющие «захватнические войны и колониальное господство».

20 ноября российский лидер Владимир Путин в видеообращении к участникам Международного научно-практического форума «Уроки Нюрнберга» отметил, что выводы Нюрнбергского процесса по-прежнему актуальны и их забвение может стать угрозой мировой безопасности.