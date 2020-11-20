Путин: попытки расшатать выводы Нюрнберга — удар по безопасности мира

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Российский лидер Владимир Путин в видеообращении к участникам Международного научно-практического форума «Уроки Нюрнберга» отметил, что выводы Нюрнбергского процесса по-прежнему актуальны и их забвение может стать угрозой мировой безопасности.
Путин: попытки расшатать выводы Нюрнберга — удар по безопасности мира
  • РИА Новости

«Выводы Нюрнберга и сегодня актуальны... Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала... для того, чтобы доказательно противостоять намеренным искажениям и фальсификациям событий Второй мировой войны... лживым попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников и их пособников», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что долг всего мирового сообщества защищать решения, принятые Нюрнбергским трибуналом, поскольку на них основаны принципы послевоенного миропорядка и норм международного права.

«Они и сегодня остаются прочной, надёжной базой для конструктивного диалога и сотрудничества, и их забвение, попытки расшатать — это удар по обеспечению безопасности на всей планете», — заключил Путин.

Он добавил, что Россия всегда поднимает эти вопросы на всех переговорных площадках.

Путин также назвал бессовестными попытки реабилитации нацизма.

В январе он пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» план по открытию в России центра архивных документов о войне.

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