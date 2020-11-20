Путин назвал бессовестными попытки реабилитации нацизма

Российский президент Владимир Путин назвал бессовестными и лживыми попытки реабилитации нацизма, подчеркнув, что преступления нацистов не имеют срока давности.

Об этом говорится в видеообращении президента к участникам форума «Уроки Нюрнберга», приуроченного к 75-летию со дня начала Нюрнбергского процесса.

Он отметил важность отстаивания истин исторической памяти, чтобы доказательно и аргументированно противостоять намеренным искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны, «особенно — бессовестным, лживым попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников и их пособников».

«Такие преступления не имеют срока давности. Оценка им дана именно Нюрнбергским трибуналом, выработанные им признаки преступления против человечности определили само понятие геноцид и легли в основу Конвенции ООН по борьбе с геноцидом, принятой в 1948 году», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что выводы Нюрнберга и сегодня актуальны.

RT вёл трансляцию обращения президента.