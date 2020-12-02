Небензя призвал не дать человечеству вновь скатиться в бездну войны

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Генассамблеи организации напомнил об ответственности государств за предотвращение распространения неонацизма и призвал не дать человечеству вновь скатиться в бездну войны.

Небензя выступил на торжественном заседании ГА ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны от имени России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Он отметил, что в последнее время наблюдаются попытки переписать историю Второй мировой войны, а также развиваются ошибочные концепции, отрицающие агрессию и прославляющие «захватнические войны и колониальное господство».

«Международное сообщество должно оставаться единым и всё время быть настороже, чтобы вовремя подавлять любые зачатки нацистской идеологии. Наша задача — не дать человечеству вновь скатиться в бездну войны», — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте постпредства России.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что выводы Нюрнбергского процесса по-прежнему актуальны и их забвение может стать угрозой мировой безопасности.

Доктор исторических наук научный директор РВИО Михаил Мягков в беседе со «Взглядом» отметил важность рассекречивания документов Нюрнбергского процесса.