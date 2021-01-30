«Самые животрепещущие проблемы не решаются»: смог ли Зеленский выполнить свои предвыборные обещания

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к гражданам страны, в котором рассказал о выполнении обещаний, данных им в предвыборный период. Он упомянул об установлении предельной цены на газ для бытовых потребителей, ипотеке под 7%, законопроектах о народовластии и реформе СБУ. При этом вопрос урегулирования конфликта в Донбассе, который он поставил в приоритет своей кампании, Зеленский полностью проигнорировал. Эксперты и источники в украинских политических кругах считают, что выступление президента связано в том числе с новостями о его чрезвычайно низком рейтинге, при этом глава государства не затронул наиболее важные проблемы, которые до сих пор не решены.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам, в котором рассказал о выполненных им предвыборных обещаниях.

«Мы продолжаем выполнять свои предвыборные обещания. Поэтому без посредников и без лжи — о том, что было сделано в последнее время», — такими словами Зеленский начал своё обращение, опубликованное на его странице в Facebook.

Далее он перечислил выполненные обещания, среди которых назвал установку предельной цены на газ для бытовых потребителей в размере 6,99 гривен, одобрение Радой законопроекта о народовластии через референдум, создание Бюро экономической безопасности (на замену Налоговой милиции), законопроект о реформе СБУ, а также подписание указа о премиях и грантах для талантливых учеников.

Вскоре после публикации видео Зеленского украинские СМИ провели разбор его содержания на предмет несоответствий программе и предыдущим заявлениям президента Украины.

Так, аналитический портал «Слово и дело» отмечает, что в предвыборной программе Зеленского не было обещаний снизить тарифы на газ для населения. Отмечается, что не шло речи в предвыборных обещаниях и о премиях для талантливых учеников. Кроме того, нельзя сказать, что пункт о законопроекте по реформе СБУ был выполнен, ведь пока документ прошёл только первое чтение.

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Невыполненным остаётся и предвыборное обещание снять неприкосновенность с судей — в своей программе Зеленский увязывал этот момент со снятием неприкосновенности с депутатов и президента.

При этом в своём обращении Зеленский не говорил о вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, который был приоритетным в его предвыборной программе. Президент Украины обошёл стороной и вопрос борьбы с коррупцией. При том, что в октябре 2020 года депутаты Европейского парламента направили главе фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии письмо, в котором отметили, что мечты президента Украины о борьбе с коррупцией «дают трещину» именно в его партии.

«Около 17 месяцев назад президент Зеленский и ваша команда пришли к власти с двумя важными обещаниями — бороться с коррупцией и восстановить мир и территориальную целостность... Сам президент предсказал «Украину своей мечты», где «учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники реальные тюремные сроки». Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин именно в вашей партии, господин Арахамия», — говорилось в письме.

По словам источника RT в кабинете министров Украины, подобные заявления о выполнении данных обещаний «дорого обойдутся» Зеленскому, поскольку некоторые из них он попросту не может сдержать. К примеру, повышение тарифов на газ является требованием МВФ, от выполнения которого Киев отказаться не может, поскольку полностью зависит от программ кредитования фонда.

«Можно заставить государственную компанию продавать газ дешевле. А что делать дальше? МВФ потребует повысить тарифы на коммунальные услуги, и правительство вынуждено будет выполнить это требование. У него нет выбора: денег на выплату долгов нет, и дать их может только МВФ. Так что нынешнее снижение цен на газ — это временное послабление перед очередным «закручиванием гаек». И многие украинцы это понимают. Поэтому все подобные заявления — не больше, чем пиар. Но он не поможет Зеленскому», — считает собеседник RT в кабмине.

Удержаться на посту

Владимир Зеленский опубликовал видеообращение с перечислением своих заслуг на фоне сообщений о падении его рейтинга, а также рейтинга его партии. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС).

По данным опроса, опубликованного 26 января, если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года, Зеленский получил бы лишь 13,4% голосов всех респондентов и 19,8% голосов тех, кто уже определился с выбором и будет голосовать.

Владимир Зеленский

© www.president.gov.ua

За президентскую партию «Слуга народа» голоса отдали бы только 11,2% респондентов, определившихся со своим выбором, указывает КМИС.

Вместе с тем некоторые СМИ растиражировали заявление одного из депутатов Рады о том, что Зеленский якобы намерен баллотироваться на второй срок. Об этом сообщил депутат Верховный рады Гео Лерос, ранее состоявший в партии «Слуга народа».

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«Теперь это официально! Позавчера на праздновании своего дня рождения Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок!», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что некоторые сторонники главы государства, в частности первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов, ещё в 2020 году не исключали, что Зеленский будет снова участвовать в выборах по окончании первого президентского срока.

Однако позднее издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на анонимный источник в окружении президента опровергло эту информацию, заявив, что Зеленский не делал подобного заявления.

Источник RT в партии «Слуга народа» также считает, что новое обращение президента напрямую связано с падением его рейтинга.

«Украинцы разочарованы работой Владимира Зеленского, ведь по последним данным его рейтинг упал до 13% среди всех избирателей. Но как можно вернуть их лояльность в условиях, когда уровень жизни падает, а тарифы растут? Только пытаться делать популистские заявления. Но они не помогут президенту. Украинцы испытывают разочарование, поскольку в стране ничего не меняется в лучшую сторону. Так что вероятность пойти на второй срок у Зеленского крайне низкая», — считает собеседник RT.

Нерешённый вопрос

Эксперты и журналисты особо отметили, что в своём обращении Владимир Зеленский полностью игнорировал вопрос урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе. По мнению аналитиков, вслед за Петром Порошенко Владимир Зеленский фактически заморозил выполнение Минских соглашений. А в конце декабря 2020 года президент Украины открыто заявил, что хотел бы выйти из соглашений, однако не может этого сделать.

«Как я и сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из Минских договорённостей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей. — RT). Но лично я бы вышел», — заявил Зеленский в интервью изданию «Фокус».

Вооружённый конфликт в Донбассе

globallookpress.com

© Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com

В январе 2021 года полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Украина не желает отказываться от идеи военного подавления самопровозглашённых республик Донбасса.

«Даже на уровне политических заявлений киевская власть настраивает себя на войну против Донбасса. И публичные заявления, и линия поведения официального Киева остаются агрессивными и абсолютно безответственными», — отметил Грызлов.

Источник RT в партии «Батькивщина» считает, что Владимир Зеленский не справился с задачей по урегулированию конфликта, и теперь избегает его упоминания.

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«Зеленский наивно считал, что сможет чуть ли не за неделю остановить войну в Донбассе. Но он не учёл позицию западных партнёров, радикалов и оппозиции. Политической воли для выполнения Минских соглашений у главы государства тоже нет — он боится масштабных акций протеста. По этой причине Зеленский не говорит о Донбассе — зачем злить избирателей?», — говорит собеседник RT.

В свою очередь, источник RT в партии «Батькивщина» считает, что скоро для роста популярности украинский президент по примеру своего предшественника будет лично присутствовать на региональных мероприятиях.

«Других возможностей для пиара у Зеленского, похоже, не осталось. А, учитывая, что в этом году придётся выполнять все требования МВФ, и уровень жизни населения станет ещё ниже, рейтинг президента может упасть ещё больше», — считает депутат.

Комментируя новое выступление Зеленского, преподаватель РАНХиГС Сергей Маргулис также связал его со снижением уровня поддержки президента среди граждан Украины.

«На днях был опубликован очередной рейтинг Киевского международного института социологии, где рейтинг Зеленского впервые упал ниже 20%. В связи с этим он счёл нелишним указать на определённые успехи в своей деятельности», — отметил эксперт.

Однако вряд ли данное обращение существенно повысит популярность президента и нынешней власти, считает политолог.

«Значительная часть украинцев к заявлениям политиков относится с большой долей скептицизма. Несмотря на ряд красивых заявлений, самые животрепещущие проблемы украинского общества, например, связанные с ЖКХ или заработной платой, не решаются», — подчеркнул Маргулис.

В свою очередь, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев беседе с RT отметил, что Владимир Зеленский пытается всеми силами продемонстрировать, что он работает на украинский народ.

«С таким низким рейтингом, как у Зеленского, можно находиться у власти, если страна развита, у неё существуют устоявшиеся институты власти и нет политических скандалов по любому поводу. Но из-за нынешних животрепещущих проблем на Украине Зеленский боится, что может не досидеть в президентском кресле до конца своего срока», — отметил эксперт.

Политолог напомнил, что обещание мира в стране и восстановление украинской целостности было стержнем предвыборной кампании Зеленского.

«Это подавалось как мистическое решение, которое он с лёгкостью сможет воплотить в жизнь. Но после его инаугурации стало понятно, что речь идёт о мире на украинских условиях, которые предполагают передачу властям Украины ополченцев Донбасса и территории Крыма. Зеленский сейчас промолчал, потому что ему попросту нечего сказать», — подчеркнул Андрей Суздальцев.

Политолог напомнил, что Украина не выполняет пункты Минских соглашений, перекладывая ответственность за это на Россию и устраивая демарши на площадках ПАСЕ и Европарламента.

«Кроме того, Зеленский старается обходить тему урегулирования конфликта в Донбассе и из экономических соображений, поскольку в страну, ведущую боевые действия, инвесторы не приходят», — сказал Суздальцев.

Вместе с тем украинские граждане вряд ли положительно воспримут нынешнее обращение Зеленского, считает эксперт.

«Можно ожидать, что если тенденция с невыполнением обещаний сохранится, то на следующих президентских выборах украинский электорат сменит политическую ориентацию — в нынешних условиях для Украины характерно, что, если президент не оправдывает ожидания жителей страны, те начинают метаться в поисках нового лидера. Всё это говорит о недееспособности украинской власти и модели украинской государственности», — заключил политолог.